Venäjä voi väärentää GPS-signaaleja jopa Suomessa ja Ruotsissa, sanoo Liettuan viranomainen.

Venäjä voi väärentää GPS-signaaleja syvällä Euroopassa, sanoi Liettuan viestintäviraston (RRT) neuvoston varapuheenjohtaja Darius Kuliesius uutistoimisto Reutersille tiistaina.

Kuliesiusin mukaan Venäjä on lisännyt GPS-signaaleja vääristävien antenniensa määrää huomattavasti. Kun vielä viime vuoden alussa antenneja oli vain kolme, nyt niitä on peräti 36. Antennit lähettävät vääriä signaaleja muiden paikannusjärjestelmien sekoittamiseksi.

– Satunnaiset häiriöt alkoivat vuoden 2023 Naton huippukokouksesta Vilnassa. Nyt venäläiset ovat rakentaneet infrastruktuurin, ja häiriöistä on tullut järjestelmällinen, pysyvä ja loputon venäläinen provokaatio Euroopan turvallisuutta vastaan, Kuliesius sanoi Reutersin mukaan.

Voisi ulottua Suomeen

Kuliesius kertoo, että antennit sijaitsevat Kaliningradin voimakkaasti militarisoidulla alueella, joka on Itämeren rannikolla Naton jäsenmaiden Liettuan ja Puolan välissä.