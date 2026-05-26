Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi.

Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä.

Drooniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta.