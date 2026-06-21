Moni nuori pohtii parhaillaan tulevaisuuttaan. Järvenpään ja Hyvinkään Prismojen uusi johtaja Otto Salminen tietää tunteen hyvin.

Otto Salminen ei lukion jälkeen tiennyt, mitä halusi tehdä, mutta kesätyö kaupankassalla johti lopulta pitkälle uralle kaupan alalla.

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Ilman opiskelupaikkaa jääminen voi tuntua isolta pettymykseltä, mutta vaihtoehtoisia reittejä työelämään ja uralla etenemiseen on paljon. Sen tietää tuore Järvenpään ja Hyvinkään Prismojen johtaja Otto Salminen.

Kesätyö kassalla muutti suunnan

Salminen aloitti uransa noin 14 vuotta sitten kesätöissä Alepassa.

– Rakastin olla kassalla. Nauratin asiakkaita ja se oli mulle lempparijuttu, Salminen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa kesäkuussa.

Tuolloin hän ei vielä ajatellut jäävänsä kaupan alalle pysyvästi.

– Rehellinen vastaus on, että en ajatellut. Moni menee kaupan alalle hetkellisesti, mutta huomaa sitten, että tämähän on makea homma ja mahdollisuuksia on paljon.

Opiskelupaikkaa ei heti löytynyt

Salminen kertoo pohtineensa lukion jälkeen myös opiskelua, mutta oli epävarma siitä, mitä oikeasti halusi tehdä.

– Monella ystävällä oli selkeä suunnitelma siitä, että armeijan jälkeen mennään seuraavaan kouluun. Mä olin vähän eksyksissä sen kanssa, mitä haluan tehdä.

Hän päätyi opiskelemaan työn ohella erilaisissa johtamiseen ja liiketalouteen liittyvissä koulutuksissa.