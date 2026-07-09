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Eetu joi itsensä sairaalaan, varoittaa nuoria | MTV Uutiset



Eetun kostea lomareissu päättyi sairaalaan – "Varoittava esimerkki, mitä voi pahimmillaan tapahtua" Eetu Pitkänen laittoi korkin kiinni pakosta. Sen jälkeen hän löysi elämäänsä muuta mieleistä tekemistä. Kuvat: AOP ja Eetu Pitkänen Julkaistu 13 minuuttia sitten Tommi Forsman Vain 26-vuotiaana haimatulehdukseen sairastunut Eetu Pitkänen opetteli uuden elämän ilman alkoholia ja löysi samalla elämästä uusia puolia. Nykyisin 29-vuotiaalla, varoittavaksi esimerkiksi itseään kuvailevalla Pitkäsellä on nuorille painavaa asiaa alkoholista. Eetu Pitkäsen kostea opiskelijaelämä vaihtui kesällä 2023 äkilliseen ylävatsan kipuun. Pitkänen oli ennen vatsakivun alkamista palannut kahden viikon lomamatkalta. Lomalla juhlittiin runsaasti ja bileiltojen aikana hän oli juonut aina noin litran vahvaa alkoholia. Alkoholia oli jo aiemmin kulunut reilusti myös opiskelijatapahtumissa. Vatsakivun syyksi paljastui haimatulehdus. Voit lukea Eetun tarinan tästä: Opiskelijan viinanhuuruinen vuosi päättyi lääkärin soittoon Pitkäsen haimatulehdus hoitui runsaalla nesteytyshoidolla ja levolla sairaalassa. Hoitohenkilökunta teki hänelle selväksi, ettei alkoholia sovi enää käyttää. Haimatulehduksen jälkeen Eetu luopui alkoholista kokonaan ja alkoi treenata kuntosalilla viisi kertaa viikossa.Eetu Pitkänen Nyt muutamaa kesää myöhemmin Pitkänen kertoo MTV Uutisille elämänsä uudesta suunnasta ja varoittaa nuoria viinalla läträämisen vaaroista. Yliopisto-opintoja viimeistelevä Pitkänen toimii myös kahdessa eri yrityksessä.

– Olen pysynyt kaidalla polulla, ja se on ollut aika helppoa, kun on saanut elämään paljon muita mielenkiinnon kohteita, kuten urheilua ja yrittäjyyttä.

Pian sairastumisensa jälkeen hän panosti fitness-urheiluun ja voitti lokakuussa 2024 Men's Physique -sarjan SM-kilpailut.

Fitnessin Pitkänen on sittemmin jättänyt, sillä laji rasittaa kehoa ja vaatii muun muassa äärimmäisiä ruokavalioita.

"Hölmöläisen hommaa"

Pitkäsen mukaan takavuosien kosteat illat näyttäytyvät nyt jälkeenpäin tarkasteltuna ”hölmöläisen hommalta.”

– Se oli itselleni ja on varmasti monella muullakin opiskelijalla sitä, että haluaa kuulua joukkoon.

Pitkänen on tehnyt raitistuttuaan karun havainnon suomalaisten alkoholinkäytöstä.

– Se on suomalaisille kuin sauna, melkein "pakko olla". Jos ei ole, asiat ovat huonosti, mutta niin ei pitäisi olla.

Pitkäsen mukaan terveydellinen syy antaa Suomessa sosiaalisesti hyväksyttävämmän perusteen olla juomatta, vaikka muut ympärillä joisivat.

– Toivoisin, että kaikki pystyisivät nauttimaan elämästään ilman alkoholia, vaikka itsekin tiedän, että se on todella vaikeaa.

Nuoret kysyvät neuvoa

Pitkänen muisteli sairastumistaan hiljattain TikTokissa. Hän kertoo saaneensa kokemuksistaan yhteydenottoja nuorilta.

– Opiskeluita aloittavat kyselivät, miten pystyy olemaan, jos ei käytä alkoholia.

– Yritin tukea tätä henkilöä ja sanoin, ettei sinun tarvitse käyttää alkoholia, jos et itse halua. On todella harmillinen tilanne, jos ei tunne kuuluvansa porukkaan siksi, että ei ryyppää.

Pitkäsen mukaan jokaisen on syytä muistaa omat arvot.

– Kun katsoo taaksepäin, olisin itsekin voinut muullakin tavalla elämää käyttää, mutta toisaalta opiskelijaelämä ei pitkään kestä, jos osaa alkoholia käyttää pikkuisen fiksummin kuin minä.

– Jos ryyppääminen on ainoa, josta nuoret saavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, se on huono lähtökohta.

Pitkänen ei kuitenkaan tuomitse alkoholia käyttäviä.

– Se olisi hirveää jeesustelua. Toivoisin kuitenkin, että olisin joillekin varoittava esimerkki, mitä voi pahimmillaan tapahtua.

– Joillekin haimatulehdus tulee herkemmin ja se ei vaadi kuin muutaman päivän. Kaikilla riski on olemassa.

Pitkänen toivoo, että jokainen löytäisi "oman jutun", jota tavoitella.

– Alkoholin käyttö jää automaattisesti vähemmälle, kun keskittyy johonkin tärkeämpään.

– Uskon, että kaikki asiat tapahtuvat syystä ja elämässä jotkin asiat pitää oppia kantapään kautta.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

11:13 Kesätissuttelun vaaranmerkit – näin alkoholia voi käyttää oikein.

Terveyskirjaston mukaan äkilliseen haimatulehdukseen sairastuneista noin kymmenen sadasta tarvitsee tehohoitoa ja 2–3 kuolee.

Tavallisimmat äkillisen haimatulehduksen aiheuttajat ovat alkoholi sekä sappitiehytkivet.

Äkillisen haimatulehduksen tyypillinen oire on voimakas vyömäinen ylävatsakipu, joka saattaa säteillä selkään.

Yleensä esiintyy lisäksi pahoinvointia ja joskus oksentelua.