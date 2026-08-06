Vasemmistoliitolla on tuoreessa kyselyssä suurin pudotus.

Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6 prosenttiin.

Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8 prosentin kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17,0 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3 prosenttiin.

Keskustan kannatus on 12,7 prosenttia, vihreiden 9 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2 100:aa täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä–elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.