Kohu Garden Helsingin ympärillä puraisi palan kokoomuksen kannatuksesta. Ydinporukka ei hylännyt.
Iro Researchin tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen sanoo kesän kohujen jättäneen jälkensä puolueiden kannatukseen.
Ylen tuoreessa gallupissa perussuomalaisten kannatus nousi eniten, kokoomuksen suosio notkahti hieman.
– Perussuomalaiset voi näyttäytyä ikään kuin puhtoisempana vaihtoehtona. Kokoomus on hieman ryvettynyt – tullut hyväveliverkoston leimaantumista, Rahkonen sanoi MTV Uutisten haastattelussa.
Hänen mukaansa äänestäjät siirtyvät melko helposti toisen puolueen kannattajiksi – tietyissä rajoissa.
– Äänet jaetaan nykyisin blokkien sisällä. Kokoomuksesta on lyhyt matka perussuomalaisiin ja päinvastoin.
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Garden Helsinki muutti asetelmia
Epäselvyydet Garden Helsinki -hankkeen ympärillä aiheuttavat Rahkosen mukaan äänestäjissä "väreilyä".
– Ei se isoa kokonaiskuvaa muuta, mutta Garden Helsinki -kohu on vienyt kokoomuksesta liikkuvia äänestäjiä. Uskolliset ydinkannattajat ovat kyllä jäljellä, Rahkonen sanoo.
Hänen mukaansa kokoomuksesta on tullut vuoden aikana entistä enemmän miesten ja eläkeläisten puolue.
Korkeimmalle Ylen gallupissa rankattiin SDP. Toiseksi suosituin oli kokoomus ja kolmantena perussuomalaiset.
Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Juha Rahkosen mukaan osa vasemmistoliiton kannattajista siirtyy SDP:n puolelle. Katso koko analyysi yllä olevalta videolta.