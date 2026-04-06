Ammattiin kouluttautuvat hakevat korkeakouluun selvästi vähemmän kuin lukiolaiset. Ammattikorkeakoulut pyrkivät helpottamaan siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun väyläopintojen avulla.

Tämän vuoden korkeakoulujen yhteishaussa hakijamäärä nousi noin tuhannella hakijalla edellisvuodesta.

Suurimmaksi osaksi hakijaprofiili pysyi samana kuin edellisinä vuosina. Suurin osa ammattikoululaisista hakee ammattikorkeakouluun, lukiolaiset taas pyrkivät yliopistoon.

Isla Vuohtiniemi ja Efe Acar menevät eri reittejä kuin suurin osa heidän ikäisistään nuorista. Lukiolainen Vuohtiniemi hakee ammattikorkeakouluun opiskelemaan ensihoitoa, ammattikoululainen Acar taas hakee ammattikorkeakoulun lisäksi yliopistoon.

– Haluaisin olla opettaja. Olen katsonut opettajia hyvällä silmällä ja haluaisin itse vaikuttaa nuoriin positiivisesti, Acar kertoo.

Vaikka Acar haluaisikin ensisijaisesti yliopistoon, ovat hänen ensimmäiset valintansa ammattikorkeakouluja. Syynä on se, että tie ammattikorkeakouluun on yliopistoa helpompi.

– Ammattikorkeakouluun voi päästä suoraan pisteillä, Acar kertoo.

18-vuotias Tommi Anttila aikoo hyödyntää ammattikoulusta saamiaan pisteitä. Hän opiskelee tuotantotekniikan alaa ja aikoo hakea ammattikorkeakouluun samalle alalle. Tietoa hakemisesta on saanut etsiä suuren tietomassan keskeltä.

– Siinä täytyy ottaa paljon huomioon. Pistelaskureita joihinkin kouluihin on vaikea löytää, Anttila kertoo.

Anttila ajattelee hakeutuvansa mahdollisesti myös lukioon ammattiopintojensa jälkeen, jos opiskelupaikka ei nyt aukea korkeakouluun.

Paikkansapitämättömiä ennakkoluuloja

Toisen asteen oppilailla saattaa olla opiskelumahdollisuuksistaan ennakkoluuloja, jotka eivät pidä paikkansa.