Oikeus kuvaili naisen sinisilmäisyyttä hyödyntänyttä juonta kavalaksi.

Mies alkoi parittaa Tinderissä tapaamaansa naista ja lopulta syyllistyi ihmiskauppaan.

Mies ja nuori nainen olivat tavanneet seuranhakusovellus Tinderissä elo-syyskuussa 2021.

Nainen kertoi aloittaneensa seksityön syyskuussa 2021, koska hänellä oli terveyteen liittyvien ongelmien vuoksi rahapulaa. Mies auttoi naista tekemään ilmoituksen seksinhakupalveluun.

Nainen kertoi saaneensa pian seksityön aloittamisen jälkeen tuntemattomalta henkilöltä viestin, jossa ehdotettiin seksiin liittyvää tapaamista korvausta vastaan. Hän kertoi menneensä sovittuun paikkaan Itäkeskukseen, mutta ei ollut tavannut siellä ketään.

Vasta myöhemmin paljastui, mihin outo tapahtuma liittyi.

Kiristäjä iski ja uhkasi paljastaa seksityön

Tapaamisesta jäi kuitenkin jälki, sillä myöhemmin nainen sai tietoonsa kuvan, jossa hän on rappukäytävässä menossa mainittuun tapaamiseen.

Mies myös välitti hänelle kuvan tekstistä, jossa nimimerkkiä unknowdaddy käyttänyt henkilö uhkasi paljastaa tietoja kolmesta 16–20-vuotiaasta nuoresta naisesta, jotka myyvät itseään sosiaalisessa mediassa.

Nainen pelkäsi harjoittamansa seksin myynnin paljastumista, otti yhteyttä nimimerkkiin ja kysyi, mitä tämä haluaa vastineeksi siitä, ettei julkaise tietoja. Hän ei kuitenkaan saanut tämän kanssa aikaan sopimusta.

Hätiin astui tekstin toimittanut naisen miesystävä, joka kertoi olleensa yhteydessä nimimerkkiin, sopineensa vaikenemisen hinnaksi 4 000 euroa ja maksaneensa summan lainaamallaan rahalla. Hän kertoi naiselle, että tarvitsisi itse rahat takaisin kuun loppuun mennessä. Tähän ratkaisu oli seksin myyminen.