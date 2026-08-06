Viikatemies päivysti walesilaisen sairaalan katolla. Viranomaiset tekivät touhusta lopun.

Britanniassa Walesissa 26-vuotias mies on saanut mojovat sakot sangen erikoisesta ja ahdistavasta tempauksestaan.

Mies oli kiivennyt pohjoisessa Walesissa sijaitsevan suuren Ysbyty Glan Clwyd -sairaalan katolle viikatemieheksi pukeutuneena.

Brittilehti Indepentin mukaan "viikatemies" oli tarkkailupaikaltaan tuijottanut alhaalla liikkuneita sairaalan potilaita ja hoitohenkilökunnan jäseniä.

Tapaus sattui kesäkuun alkupuolella. Paikalle hälytettiin sekä poliisi että pelastuslaitos.

Independentin mukaan Leon Gillespiella oli käsissään myös jonkinlainen pitkää terää muistuttanut esine.

Tarujen mukaan viikatemies on itse kuolema, joka kävelee mustassa asussaan viikatteensa kanssa ihmisten keskellä ja noutaa kuolevia viimeiselle matkalle.

Nuorukaiselle lätkäistiin rangaistuksena 200 punnan sakot luvattomasta oleskelusta sairaalan tiloissa, sekä häiriön aiheuttamisesta.

Independentin mukaan miehen erikoiselle käytökselle ei löytynyt mitään syytä. Hän myönsi syyllisyytensä viranomaisille.

Viikatemies tempun ohella mies myönsi syyllistyneensä aiemmin kissanhiekan varastamiseen lemmikkikaupasta, sekä ruoan ja juoman varastamiseen eräästä päivittäistavarakaupasta.