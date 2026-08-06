Suomen Enni Virjonen on kiinni neljän lajin jälkeen yleisurheilun alle 20-vuotiaiden seitsenottelun maailmanmestaruudessa.

Virjonen aloitti vahvasti ensimmäisen lajin, ollen toiseksi nopein 100 metrin aitajuoksussa ajalla 13,36. Hän jäi kymmenyksen ennätyksestään. Korkeushyppy meni penkin alle, sillä tulos 166 toi vasta sijan 18. Virjonen jäi ennätyksestään kahdeksan senttiä.

Nuppu Willman oli puolestaan korkeushypyn suomalaisnimi. Hän ylitti 181 ja sivusi ennätystään. Sillä irtosi lajin piikkipaikka. Kolmas laji, kuulantyöntö, palautti Virjosen tiukasti mukaan kultakamppailuun. Ennätystulos 14,35 ja lajin toinen sija.

Virjonen oli nopein 200 metrillä ajalla 23,99. Se tarkoittaa sitä, että suomalainen on avauspäivän jälkeen ykkösenä 3676 pisteellä. Eroa taakse on seitsemän pistettä. Willmanin sijoitus neljän lajin jälkeen on 20:s. Seitsenottelu huipentuu varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa 800 metrin juoksuun. Torstai-iltana Suomen aikaa on luvassa pituushyppy ja keihäänheitto.

Iida Muukka karsiutui naisten kiekonheiton loppukilpailussa. Tulos 48,57 riitti karsinnassa sijaan 21. Finaaliin päästiin tuloksella 52,58.