Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa tiedotti torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, että se antaa täyden tukensa puheenjohtajalleen Gianni Infantinolle.

Fifa kertoi Infantinon tukemisen lisäksi tiedottessaan, että se pyytää anteeksi jäsenliitoiltaan virheistä, joita tehtiin MM-kisojen osakemyyntisuunnitelmassa. Liitto on lähettänyt kaikille jäsenmailleen kirjeet, jossa pahoittelee virheitään ja lupaa, että asiasta tehdään arviointi.

Fifa totesi myös, että se ei enää suvaitse minkäänlaisia hyökkäyksiä sen rehellisyyttä, hyvää hallintoa ja asianmukaista menettelyttapaa kohtaan ja ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin maineensa suojelemiseksi.

Infantino oli kutsunut koolle hätäkokouksen sen jälkeen, kun häneen kohdistuva kritiikki oli kiihtynyt huomattavasti. Viimeinen niitti oli suunnitelma myydä MM-kisaosakkeita ulkopuolisille sijoittajille.

Ehdotus herätti huomiota senkin takia, koska mukana oli yritys, jolla on perhesiteitä Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin. Useat maat ovat tapauksen jäljiltä vetäneet tukensa Infantinolta ajatellen ensi vuoden puheenjohtajavaaleja.

Fifan hätäkokous järjestettiin Marokossa, jossa Infantino lupasi The Timesin mukaan maalle vuoden 2030 MM-finaalin, mikäli he tukisivat julkisesti häntä jatkokaudelle. Turnaus järjestetään suurimmilta osin tuolloin Marokossa, Espanjassa ja Portugalissa. Fifa kielsi, että The Timesin uutinen pitäisi paikkaansa.

– Se ei ole totta ja on harhaanjohtavaa väittää, että Fifan puheenjohtaja teki mitään lupauksia liittyen MM-finaalin järjestelyihin. Fifa tekee päätöksensä sopivalla hetkellä, Fifan tiedotuksesta todettiin.

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