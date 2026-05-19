Työttömien määrä pysyy aiempia ennusteita korkeampana myös tulevina vuosina.

Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2 prosenttia, ensi vuonna 9,8 prosenttia ja seuraavana vuonna 9,3 prosenttia. Työttömiä arvioidaan olevan tänä vuonna 342 000, ensi vuonna 338 000 ja vuonna 2028 324 000.

Vielä viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3 prosenttia ja ensi vuonna 8,8 prosenttia.

TEM:n mukaan työvoimaa on tarjolla huomattavasti enemmän samalla, kun työmarkkinoiden kysyntä on ollut heikkoa. Työvoiman määrää on kasvattanut etenkin ikääntyneiden aiempaa aktiivisempi osallistuminen työmarkkinoille.

Pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna 144 000:een, mutta laskevan muutamalla tuhannella ensi vuonna. Vuonna 2028 lukemaksi arvioidaan 129 000.

Alueellisesti työttömyyden ennustetaan laskevan nopeimmin Lapissa ja Kainuussa. Heikointa kehitystä ennustetaan puolestaan Kymenlaaksoon ja Uudellemaalle.



Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Kasvu on silti hidasta. Työllisyys kasvaisi ennusteen mukaan 18 000 työllisellä vuonna 2027 ja 25 000 työllisellä vuonna 2028.