Lentäjä jäi kiinni valtavan huumelastin kanssa Jakartassa. Viranomaiset yrittävät nyt selvittää, miten tilanne oli ylipäätään mahdollinen.

Lentoyhtiö Malaysia Airlinesin lentäjä on jäänyt kiinni valtavan huumemäärän kuljettamisesta Indonesian pääkaupungissa Jakartassa, kertovat useat mediat, muun muassa hongkongilainen South China Morning Post ja Australian yleisradio ABC.

Indonesian viranomaisten mukaan lentäjä oli saapunut Jakartaan Malesian Kuala Lumpurista, noin 26 kiloa huumeita laukuissaan.

Lentokentällä tullin käräyttämä lentäjä kuljetti laukuissaan yli 70 000 ekstaasitablettia. Lisäksi hänellä oli hallussaan pieni määrä metamfetamiinia. Huumepusseja oli piilotettu vaatteiden alle.

Viranomaisten mukaan huumetestit osoittivat, että lennolta saapunut lentäjä oli ollut töissä aineissa. Testien mukaan lentäjä oli käyttänyt metamfetamiinia ja kokaiinia.

Lisäksi pilotin hallusta löytyi pieni pullo, jonka sisällä oli virtsaa. Viranomaiset uskovat, että virtsapulloa oli määrä käyttää virtsanäytteessä huijaamiseen.

Turvatarkastaja piinapenkkiin

Tutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppias oli värvännyt lentäjän huumemuulikseen rahakorvausta vastaan.

Lentohenkilöstöllä on lentoasemilla omat kaistansa ruuhkien välttämiseksi.