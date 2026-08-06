Sammutus jatkuu ainakin aamun ajan.
Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia.
Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymäen kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Vaaratiedotteen mukaan terveydelle vaarallista savua leviää ilmassa Rehakkaan päin.
Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
Pelastuslaitos kertoo, että se on saanut estettyä palon leviämisen, mutta sammutus jatkuu ainakin aamun ajan.