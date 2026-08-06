Ravitsemusterapeutti suosittelee chiasiemeniä aamiaisen joukkoon.

Aamupalalla voi tehdä monenlaisia valintoja, joista toiset ovat parempia ja ravintorikkaampia vaihtoehtoja kuin toiset. Mutta mikä olisi ravitsemusterapeutin ehdoton ykkösvalinta aamiaispöytään?

Yhdysvaltalainen ravitsemusterapeutti Lisa Moskovitz lisäisi aamiaisen joukkoon aina chia-siemeniä niiden ravintorikkauden vuoksi.

– Se on superruoka kaikkien sen ravintoarvojen ansiosta – kuidusta ja magnesiumista B-vitamiineihin ja rautaan – ja siinä on myös vähän proteiiniakin, Moskovitz muistutti alkuvuodesta HuffPost-median Am I Doing It Wrong? -podcastissa.

Lisäksi chia-siemenet sisältävät sydän- ja aivoterveydelle tarpeellisia omega-3-rasvahappoja. Runsaskuituiset chia-siemenet ovat apu myös ummetukseen.

Myös hyvinvointivalmentaja Laura Kaartinen suosittelee chia-siemeniä ruokavalioon. Helmikuussa 2026 Huomenta Suomessa vieraillut Kaartinen muistutti, että ennen syömistä chia-siemenet kannattaa liottaa nesteessä, jotta ne liukenisivat suolistossa paremmin. Nappaa Kaartisen resepti helppoon chia-tuorepuuroon.