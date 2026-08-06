Veera Selänne ja Alexander Stubb nappasivat yhteiskuvan golfkentällä.
Ex-jääkiekkoilija Teemu Selänteen ja hänen puolisonsa Sirpa Selänteen tytär Veera Selänne, 18, poseeraa tuoreessa somekuvassaan presidentti Alexander Stubbin kanssa.
Veeran Instagram-tililleen jakama yhteiskuva on napattu golfkentällä. Kuvassa presidentti on kietonut kätensä rennosti Veeran ympärille, ja Veera taas pitää kättään tämän selällä.
– Mikä kunnia tavata Suomen 13. presidentti. Presidentti Alexander Stubb, Veera kirjoittaa kuvan yhteydessä englanniksi.
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Kuva on kerännyt runsain määrin kommentteja.