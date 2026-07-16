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Tässä ovat Race Across the World Suomi -sarjan kisaajat

Race Across the World Suomi -sarjan kolmannella kaudella matkataan Aasiaan. Kisaajat on nyt julkaistu.

Julkaistu 11 minuuttia sitten

MTV VIIHDE

Race Across the World Suomi vie tällä kertaa tavalliset suomalaiset seikkailulle Aasiaan. Race Across the World Suomi -seikkailurealityn kolmannella kaudella tavalliset suomalaiset parivaljakot matkaavat keskelle Aasiaa. Matka tehdään maata ja merta pitkin – ilman lentokoneita, älylaitteita tai luottokortteja. Kisaajien reitti kulkee halki Japanin ja Etelä-Korean. Voittajille on luvassa 30 000 euron rahapalkinto. Kauden päätösjaksossa palataan vielä reissutunnelmiin, ja puhutaan myös siitä, mitä televisiossa ei nähty. Päätösjakson juontaa ensimmäisen kauden voittaja Jutta Larm. Näin kilpailijat esitellään tiedotteessa: Ystävykset

Toni Ahonen (27) maskeeraaja ja sisällöntuottaja sekä

Ritva Kondi (32) malli ja sisällöntuottaja

Helsinki Race Across the World -sarjan Toni Ahonen ja Ritva Kondi. Ritva ja Toni kuvailevat itseään ride or die -ystäväpariksi, joka löysi toisensa Emma-gaalan

etkoilta ja ystävystyi käytännössä saman illan aikana. Muutaman tunnin tuntemisen jälkeen kaksikko päätyi jo improvisoimaan yhteistä tanssikoreografiaa.

– Ystävyytemme on kuin lavender marriage. Jaamme kaiken ja olemme toisillemme aina aidosti läsnä.

Kongolaistaustainen Ritva on malli ja sisällöntuottaja, joka nousi hiljattain kotimaisen kosmetiikkabrändin kasvoksi. Valinta merkitsi Ritvalle paljon, sillä nuoruudessa hänelle sopivia meikkejä ei ollut helposti tarjolla ja ainoana tummana tyttönä suomalaisissa kouluissa omaa paikkaa joutui etsimään. Myöhemmin reppureissuilla kasvatettu itsevarmuus näkyy ja kuuluu Ritvan somekanavissa:

– En enää pienennä itseäni – otan tilan, kuulun siihen, ja käytän sitä valoa myös muiden hyväksi.

Helsinkiläistynyt Toni on kotoisin Keravalta. Nuoruuden etsikkovuodet ja vaikeat kokemukset johtivat siihen, että Toni muutti yksin Irlantiin etsimään itseään. Matka opetti, ettei muiden mielipiteiden tarvitse määrittää omaa elämää. Palattuaan Toni ryhtyi rohkeasti tekemään töitä unelmiensa eteen. Hän kouluttautui maskeeraajaksi ja perusti oman yrityksen.

– Kun menet ympäristöön, missä kulttuuri tai kieli eivät ole niin tuttuja, pääset haastamaan ja oppimaan ihan erilaisia selviytymis- ja elämäntaitoja. Joita et välttämättä tutussa kotiympäristössä oppisi, Toni kertoo.

Näyttävästä tyylistään tunnettu kaksikko pääsee testaamaan aiemmilla reissuilla opittuja taitojaan ensimmäisellä yhteisellä matkallaan. Kisassa he uskovat vahvuuksikseen sosiaalisuuden, heittäytymiskyvyn ja sen, että keksivät tilanteessa kuin tilanteessa keinot selvitä. Budjetointi ja aikataulut eivät ehkä ole heidän vahvuusaluettaan, mutta tarot-kortit, huulikiillot ja suuret persoonat ovat valmiina.

– Plan A on käyttää rahat. Plan B on soveltaa sen jälkeen.

Kaksoset

Katja Salmi (21) ja Leo Salmi (21), opiskelijat

Helsinki

Race Across the World -sarjan Katja Salmi ja Leo Salmi

Ruotsinsuomalaiset kaksoset Katja ja Leo ovat tehneet kaiken aina yhdessä: käyneet samat koulut, hakeutuneet vapaaehtoiseen asepalvelukseen Suomessa ja nykyään he opiskelevat samassa paikassa, Hankenilla Helsingissä.

– Me ei oikein osata olla pitkään erossa toisistamme. Jos jotain tapahtuu, toinen on aina ensimmäinen, kenelle soitetaan.

Katja tunnetaan energisestä, yltiöpositiivisesta luonteestaan. Hän on kokeillut siipiään niin lentoemäntänä kuin jo nuorena ruotsalaisissa tv-ohjelmissa esiintymällä. Katja haaveilee suurista teoista joko yritysmaailman tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Paljon huokeasti matkustanut Katja uskoo myös, että vähällä rahalla voi päästä pitkälle – kunhan asenne on oikea:

– Haluan tällä reissulla näyttää suomalaisille, että on mahdollista matkustaa halvalla ja mukavalla tavalla samalla, kun sulla on kivaa.

Leolle Suomen armeijaan hakeutuminen oli tapa vahvistaa suomalaisuutta ja ikään kuin ansaita Suomen passi, joka hänellä on syntymästään asti ollut. Samalla toinen kotikieli ja oma identiteetti vahvistuivat. Aiemmin vain kesälomia Suomessa viettäneille sisaruksille tuli yllätyksenä, millaista armeija-arki täällä oli. Lisäksi Katja koki armeija-aikana kiusaamista. Molempien mielestä Suomessa vietetty aika oli kuitenkin merkityksellinen askel kohti itseymmärrystä ja johdatti myös opiskelemaan Helsinkiin.

– Pystyin näkemään, että okei, nää on mun ruotsalaiset puolet ja nää on mun suomalaiset puolet ja sen mitä on olla siinä välissä; ruotsinsuomalainen, Leo kuvailee.

Suomalaisella sisulla ja ruotsalaisella ulospäinsuuntautuneisuudella varustettu pari lähtee kisaan voittamaan, mutta tärkein tavoite on kuitenkin pitää yhdessä hauskaa ja jakaa tämäkin kokemus tärkeimmistä tärkeimmän ihmisen kanssa. Siitä syntyy myös osa strategiaa.

– Jos me pidetään hauskaa, niin ihmiset huomaa sen ja haluavat auttaa meitä.

Pariskunta

Yong Jie Li ”Jeti” (36) työelämätutkija ja

Maiju Juntunen (31) projektipäällikkö

Tampere

Race Across the World -sarjan Yong Jie Li ”Jeti” ja Maiju Juntunen

Maiju ja Jeti tapasivat Tampereen yliopistossa kahdeksan vuotta sitten, eikä yhteinen elämä ole sen jälkeen ollut ainakaan tylsää. Omien sanojensa mukaan nörttijutuista tykkäävän pariskunnan arkea rytmittävät lautapelit, Pokémon-korttien keräily, rescuekoiran kanssa puuhaaminen ja pohdinnat siitä, mitä he oikeasti haluavat elämältään. Ilmassa leijuu pieni kolmenkympin kriisi. Ehkä juuri siksi yhteinen seikkailu tuntuu täydelliseltä hetkeltä hypätä tuntemattomaan. Kaikkea tekemistä värittää vahva kilpailuhenkisyys:

– Me ollaan puhuttu vuosia, että voitettaisiin tällainen kilpailu. Nyt me päästään todistamaan se.

Ympäristöasioiden parissa työskentelevä Maiju on tarkka suunnittelija, jolle vastuullisuus on tärkeä arvo myös matkustamisessa. Muutama vuosi sitten kokemansa ilmastoherätyksen jälkeen hän on vannonut maata pitkin kulkemisen nimeen ja haluaa näyttää mukavuudenhaluiselle Jetille, että junat ja bussit voivat tehdä matkasta hitaamman, mutta samalla rikkaamman. Aiemmat yritykset eivät tosin aina ole onnistuneet:

– Aina kun olen kanssasi reissussa, niin junat on peruutettu tai me hypätään väärään junaan, ollaan sitten väärällä puolella Saksaa ja lopulta viiden tunnin matkasta tulee kaksitoistatuntinen, Maiju tuumaa.

Tutkijana työskentelevä Jeti väitteli hiljattain tohtoriksi, vaikka koulupolku ei ole ollut suoraviivainen. Lukiokirjoituksetkin täytyi uusia muutamaan kertaan. Nyt tiukan rutistuksen jälkeen ilmassa on kysymys siitä, etsiäkö seuraavaa projektia vai opetella hellittämään ja asettua arkeen. Kisassa huoleton Jeti luottaa siihen, että asiat kyllä järjestyvät:

– Mun filosofia on yleensä se, että mennään nyt ensin ja kysellään myöhemmin.

Japani on ollut pitkään parin unelmamatkakohde, mutta viekö kisa mennessään vai osaavatko he pysähtyä myös nauttimaan hetkestä ja toistensa seurasta ilman arjen rutiineja ja kännyköitä.

– Keksiikö sitä juteltavaa enää näiden vuosien jälkeen? Mutta kyllä myös toivon, että opin susta vielä jotain uutta, Maiju miettii.

Siskokset

Aava Palma (23) yrittäjä, Espanja ja

Inari Palma (27) yrittäjä, Akaa

Race Across the World -sarjan Aava Palma ja Inari Palma.

Suomalais-ecuadorilaiset Aava ja Inari eivät ole vain siskoksia – he ovat toisilleen koti. Siskokset huostaanotettiin 6- ja 8-vuotiaina, minkä jälkeen lapsuus kulki sijoituspaikasta ja -kaupungista toiseen. Osoitteet ja ihmiset ympärillä vaihtuivat ja myös tulevaisuus oli usein epävarma. Yksi asia kuitenkin pysyi: he saivat kulkea matkan yhdessä.

Erilainen lapsuus ei määrittänyt heidän tulevaisuuttaan. Päinvastoin. Aava ja Inari ovat päättäneet näyttää, että elämän raskaimmatkin kokemukset voivat muuttua voimaksi, rohkeudeksi ja menestykseksi. He ovat puhuneet avoimesti taustastaan Muurit laskeutuu -podcastissaan, jonka tarkoituksena on murtaa ennakkoluuloja ja antaa toivoa ihmisille, jotka ovat kokeneet samankaltaisia haasteita.

– Päätettiin muutama vuosi sitten, että halutaan tehdä podcast ja kertoa meidän tarina. Halutaan näyttää, ettei vaikea alku määritä sitä, mihin ihminen pystyy. Jos meidän kokemukset voivat antaa edes yhdelle ihmiselle uskoa itseensä, niin se on kaiken arvoista, he summaavat.

Aava elää Espanjassa koiransa kanssa, johtaa myyntitiimiä ympäri Eurooppaa ja purkaa energiaansa crossfitiin. Hän on nopea ja impulsiivinen ideakone, joka juoksee tilanteisiin täysillä – joskus kirjaimellisesti kompastuen matkalla:

– Innostun asioista niin nopeasti, että joskus tuntuu, että mieli on jo perillä ennen kuin kroppa ehtii mukaan.

Akaassa avopuolison ja kahden lapsen kanssa asuva Inari tasapainottelee yrittäjyyden, perhearjen ja tavoitteellisen treenaamisen välillä. Personal trainer -koulutuksen käynyt Inari haaveilee siirtyvänsä kokonaan hyvinvointialalle valmentajaksi. Tänä vuonna hänet valittiin myös Wellnessmallikilpailun finalistiksi. Siinä missä Aava syöksyy kohti uusia mahdollisuuksia täydellä vauhdilla, Inari pysähtyy arvioimaan vaihtoehdot. Rauhalliselta vaikuttavan pinnan alla piilee kuitenkin vahva taistelija, nopea temperamentti sekä valtava määrä aitoa iloa ja energiaa.

Myynnin parissa työskentelevät siskokset tekevät lähes kaikesta kilpailun – ainakin keskenään:

– Me ei todellakaan olla hyviä häviäjiä. Jos kisataan, niin sitten kisataan oikeasti.

Siskosten taktiikkana on säästää budjettia kaikesta muusta paitsi kulkuvälineistä ja satsata Aavan ulospäinsuuntautuneisuuteen ja Inarin oivalluskykyyn. Vahvasti tunteella elävät siskokset odottavat matkasta ihanaa yhteistä seikkailua ja itsensä haastamista.

– Ollaan selvitty yhdessä niin monista asioista, että uskotaan, ettei mikään voi olla niin ylitsepääsemätöntä.

Äiti ja poika

Pirjo Jalkanen (66) eläkeläinen, Leppävirta ja

Samu Asikainen (37) kalustemyyjä, Tampere

Race Across the World -sarjan Pirjo Jalkanen ja Samu Asikainen.

Savolainen äiti–poikakaksikko Pirjo ja Samu suhtautuu elämään rennolla tekemisen meiningillä. Leppävirralla asuva Pirjo on eläkkeellä rahoitusalalta, mutta vauhti ei ole hidastunut mihinkään. Metsätyöt, kalastus, käsityöt, huonekalujen rakentaminen ja lavatanssit pitävät Duracell-pupuksi kutsutun isoäidin liikkeessä aamusta iltaan. Vilkkaan seuraelämän myötä tanssikaveri on joskus irvaillut hänen olevan ”hupa miehille”. Elämään Pirjo suhtautuu mutkattomasti ja käytännönläheisesti:

– Mitä sitä tekemisiään katumaan. Kerran täällä vaan eletään.

Pirjo tunnetaan suorapuheisesta huumoristaan, energisyydestään ja siitä, ettei edes postilaatikolle lähdetä ilman huulipunaa. Yhteinen huumori kantaa, vaikka Samun korvat saattavat välillä punoittaa Pirjon lohkaisuille.

– Äiti ehtii sanoa ääneen ne asiat, mitä muut ehkä vaan ajattelee, Samu kertoo.

Yksivuotiaan pojan isä Samu asuu Tampereella ja on palaamassa vanhempainvapaalta huonekalumyyjän työhönsä. Hänellä on taustallaan SM- ja EM-menestystä cheerleadingissa sekä työuraa laidasta laitaan. Elämässä Samu on oppinut menemään kohti epämukavia asioita esimerkiksi tarjoutumalla korkeanpaikankammoisena työkeikalle lumenpudottajaksi.

– Niitä pitää vaan tehdä, että pystyy haastamaan itseään. Se kehittää paljon enemmän kuin se, että elät pelossa koko elämäsi.

Reissusta kaksikko lähtee hakemaan vähiin jäänyttä äiti–poika-aikaa ja testaamaan, miten yhteispeli ja hermot kestävät kisassa. Luvassa on ainakin nopeita päätöksiä sekä sitkeää ja varmaa suorittamista. Nukkumispaikalla ei tule olemaan väliä:

– Me voidaan nukkua vaikka kuusen alla, jos tarve vaatii. Ihminenhän nukkuu silloin, kun laittaa silmät kiinni.

Vaikka kaksikko lähtee matkaan pilke silmäkulmassa, taustalla on myös vaikeampia kokemuksia. Samun isän menetys kymmenisen vuotta sitten muutti elämää pysyvästi, mutta samalla vahvisti eteenpäin katsovaa elämänasennetta. Matkalla heidän vahvuutensa onkin juuri käytännönläheisyys: asiat ratkaistaan eikä mennyttä jäädä murehtimaan.

– Ei niin pahhoo, ettei jottain hyvveekin, Pirjo kiteyttää.

Serkukset

Janne Riikola (44), Nokia ja

Heikki Viitanen (43), Oulu

Myyntiedustajat

Race Across the World -sarjan Janne Riikola ja Heikki Viitanen.

Serkukset Janne ja Heikki ovat tunteneet toisensa käytännössä vauvaikäisestä asti, eikä yhteinen matka ole katkennut missään vaiheessa. Vuosien varrella sukulaisuudesta on kasvanut syvä ystävyys. Nykyään miehiä yhdistää myös työ sauna- ja kiuaskaupan parissa. Vapaa-ajalla maailma paranee kalareissuilla, urheilun äärellä ja oululaisella huumorilla.

– Ollaan varmaan vähän toistemme henkireikiä. Vaikka elämässä olisi mitä meneillään, toiselle voi aina soittaa.

Nokialla asuva Janne elää kiireistä ruuhkavuosien arkea neljän lapsen isänä. Päivät täyttyvät töistä, lasten harrastuksista ja jääkiekkovalmennuksesta, eikä puhelias heittäytyjä malta jäädä sivuun, jos jotain tapahtuu. Kilpailuun hän lähtee näyttämään, ettei elämä saa jäädä pelkäksi puhumiseksi.

– Ei tässä vielä mitään käpyjä olla, vaikka viisikymppiä lähenee, hän nauraa.

Oulussa asuva Heikki on kaksikosta harkitsevampi ja rauhallisempi. Kotona aika kuluu kouluikäisen pojan kanssa puuhatessa, urheillessa ja työmatkoilla. Kisaan hän lähtee hakemaan uusia kokemuksia ja haastamaan itseään tilanteisiin, joihin arjessa ei välttämättä tulisi lähdettyä.

– Ehkä sitä on mennyt vähän liikaa ”safety” päällä elämässä. Nyt on mahdollisuus repäistä, sillä sellaista tilannetta ei tule, mistä oululaisella nokkeluudella ja rallienglannilla ei selviäisi, Heikki tuumii.

Serkusten vahvuus on pitkä yhteinen historia ja syvä luottamus. Molemmat ovat kilpailuhenkisiä jääräpäitä, eikä kumpikaan luovuta helpolla – vaikka jo tietäisivätkin olevansa väärässä. Jos joskus yhteistä päätöstä ei synny, ratkaisu löytyy isoisän kolikkoa heittämällä. Voittorahoilla he ovat luvanneet viedä perheet reissuun, joten häviö ei ole vaihtoehto.

– Jos viimeiseksi jäädään, niin edessä on varmaan muutto Norjaan. Tai sitten esitetään kotona voittajia, otetaan lainaa ja lähdetään kuitenkin reissuun.

Kaksoset

Topi Ronkainen (31) Account Manager, Madrid ja

Antti Ronkainen (31) Myyntipäällikkö, Helsinki

Race Across the World -sarjan Topi Ronkainen ja Antti Ronkainen

Topi ja Antti ovat kisan toiset kaksoset, mutta heidän elämänsä ovat kulkeneet eri suuntiin. Esikouluiässä veljesten vanhemmat erosivat ja toinen veljeksistä muutti isän ja toinen äidin luokse asumaan. Myös aikuisikä on vietetty paljolti eri maissa. Topi asuu Madridissa ja maailmaa on koluttu Miamista Tokioon. Antti taas on juuri ostanut kodin lapsuuden maisemistaan Lauttasaaresta.

Kaksosuus on silti side, joka kantaa välimatkasta huolimatta. Veljekset lähtevät matkalle saadakseen yhteistä aikaa, kunnon seikkailun ja mahdollisuuden testata, miten hyvin he oikeasti toimivat tiiminä.

– Ehkä tätä kautta sitä alkaisi ymmärtää, miksi toinen toimii niin kuin toimii.

Aikuisina veljekset ovat lähentyneet uudelleen. He ovat haastaneet itseään vaelluksilla ja matkustavat yhdessä katsomassa jalkapalloa ympäri Eurooppaa. Tosin suosikkijoukkueet ovat ikuiset periviholliset Liverpool ja Manchester United. Veljekset tunnetaan myös siitä, että jokaisessa matkakohteessa pitää kokeilla jotain mahdollisimman erikoista.

– Jos maailmalla tulee vastaan joku eksoottisin herkku, niin kyllä haluan maistaa sitä, Topi kertoo. Egyptissä se tarkoitti muun muassa kamelin kiveksiä basaarissa.

Luonteeltaan kaksoset ovat hyvin erilaisia. Topi on esiintyjä ja heittäytyjä, joka sanoo lähes kaikkeen ensin kyllä ja miettii vasta sitten, miten homma oikeasti onnistuu. Antti taas on harkitsevampi jalat maassa -tyyppi, jolla on aina jokin projekti meneillään ja suunnitelmat mietittynä pitkälle tulevaisuuteen.

– Pysähdyn ehkä ensin miettimään, mikä on seuraava askel. Topi tekee ensin ja miettii sitten, Antti tiivistää.

Nyt he haluavat nähdä, mitä tapahtuu, kun kaikki muu ympäriltä katoaa ja jäljelle jää vain veljeys, kilpailu ja yhdessä selviytyminen.

– En kyllä muista semmoista hetkeä, että minä tai Topi oltaisiin vaan luovutettu. Kyllä me viimeiseen asti annetaan kaikkemme, Antti pohtii.

Aalto-yliopiston spagetinsyöntimestaruus, eli neljä kiloa pastaa yhdeksässä minuutissa, kertoo ehkä kaiken olennaisen heidän yhteisestä energiastaan.

Race Across the World Suomi ti 8.9. klo 20 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan yksi jakso ennakkoon.

Tässä ovat Race Across the World Suomi -sarjan kisaajat | MTV Uutiset