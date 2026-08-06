Jalkapallolegenda Luis Figo piti tulisen puheenvuoron kansainvälisen lajiliiton Fifan puheenjohtajasta Gianni Infantinosta. Figo totesi Daily Mailissa julkaistussa kirjoituksessa, että Infantinon on lähdettävä tehtävästään.

Fifa piti keskiviikkoiltana Marokossa hätäkokouksen, jonka seurauksena liitto pyysi anteeksi toimintaansa ja kertoi antavansa täyden tuen Infantinolle. Hätäkokous järjestettiin Infantinoon kohdistuneen kritiikin seurauksena. Hän oli suunnitellut MM-kisaosakkeiden myyntiä ulkopuolisille sijoittajille. Fifa ja Infantino vetäytyivät kuitenkin hankkeesta Euroopan jalkapalloliiton Uefan ilmoitettua MM-kisaboikotista.

Ballon d'Or -voittaja Figo on kuitenkin nähnyt tarpeeksi Infantinon toimintaa. Hän kutsui ennen Fifan hätäkokousta julkaistussa tekstissä Infantinon käytöstä "alhaisimmaksi, petollisimmaksi ja pelkurimaisimmaksi oman edun tavoitteluksi, mitä hän on koskaan nähnyt".

– Mies, joka yrittäisi ajaa niin suuria muutoksia vain rikastuttaakseen itseään ja ystäviään, on jalkapallon menneisyyden jäänne, eikä hänellä pitäisi olla osaa lajin tulevaisuudessa. Voisin kirjoittaa 10 000 sanaa Fifan ongelmista, mutta ratkaisuun riittää vain kolme. Infantinon on lähdettävä, Figo totesi.