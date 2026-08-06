Uusi SM-liigakausi pyörähtää käyntiin jo vajaan kuukauden päästä. MTV Urheilu kokosi kasaan kaikki tähän mennessä julkaistut pelaajasiirrot.
Kiekko putoaa jäähän SM-liigan superkaudella jo 1. syyskuuta ja SM-liigaseurat ovat rakentaneet joukkueitaan aktiivisesti kevään ja kesän aikana.
Tulevalla kaudella SM-liigassa nähdään liuta nimekkäitä paluumuuttajia muun muassa JYPiin siirtyneen Harri Pesosen, Pelicansiin palanneen Jussi Olkinuoran, Kiekko-Espooseen siirtyneen Jere Sallisen ja Jokerit-nuttuun hyppäävän Teemu Turusen johdolla.
Tuttuun tapaan SM-liigaseurojen haaviin on tarttunut myös liuta pelaajia Pohjois-Amerikasta ja Ruotsin kiekkosarjoista.
Katso alta kaikki tähänastiset pelaajasiirrot.
SM-liigan pelaajasiirrot kaudelle 2026-27
HIFK
Tulijat: Linus Nässen (p) – Timrå IK (SHL) Lukas Pilö (p) – Timrå IK (SHL) Tim Juel (mv) – Timrä IK (SHL) Jesper Ahlroth (p) – KooKoo Eetu Liukas (h) – New York Islanders/Bridgeport Islanders (NHL/AHL) Atte Joki (h) – Lukko Kasper Puutio (p) – Ässät Ottoville Leppänen (h) – Kiekko-Espoo Niko Huuhtanen (h) – EHC Biel-Bienne (NL) Jake Leschyshyn (h) – Rochester Americans (AHL)
Tulijat: Hugo Gabrielson (p) – Nybro Vikings (HockeyAllsvenskan) Chad Nychuk (p) – Atlanta (ECHL) Valtteri Piironen (p) – Coachella Valley Firebirds (AHL) Eerik Wallenius (p) – Moncton Wildcats (QMJHL) Connor MacEachern (h) – Mora IK (HockeyAllsvenskan) Ethan De Jong (h) – Mora IK (HockeyAllsvenskan) Andrej Kukuca (h) – Banska Bystrica (Slovakian liiga) Brendan Randford (h) – Zilina (Slovakian liiga) Joonas Oden (h) – KooKoo Rasmus Tallqvist (h) – HIFK U20 Jacob Crespin (mv) – Kalmar HC (Allsvenskan)
Lähtijät: Kaj Saarinen (mv) – Hermes (Mestis) Mark Sinclair (mv) – ei seuraa Elmeri Eronen (p) – Karlovy Vary (Tshekin liiga) Kalle Kangas (p) – Sport Petteri Nikkilä (p) – Ässät Markus Loponen (h) – Lake Superior State University (NCAA) Samuli Aaltonen (h) – ei seuraa Thomas Caron (h) – Cardiff Devils (EIHL) Jesse Kiiskinen (h) – Detroit Red Wings (NHL) Teemu Rautiainen (h) – ei seuraa Axel Skinnari (h) – Ässät Vili Toivonen (h) – Hermes (Mestis) Cameron Wright (h) – Augsburg Panthers (DEL)
Ilves
Tulijat: Christoffer Rifalk (mv) – Rögle BK (SHL) Leo Lööf (p) – St. Louis Blues/Springfield Falcons (NHL/AHL) Austin Strand (p) – Utica Comets (AHL) Tony Sund (p) – HIFK Topias Hynninen (h) – Jukurit Jan-Mikael Järvinen (h) – Ässät Benjamin Korhonen (h) – KalPa Jaakko Lantta (h) – KalPa Aleks Haatanen (h) – Jukurit
Lähtijät: Dominik Pavlat (mv) – Kladno (Tshekin liiga) Simon Johansson (p) – Kloten (NL) Radek Kucerik (p) – Kometa Brno (Tshekin liiga) Arttu Pelli (p) – KooKoo Sebastian Soini (p) – Jukurit Matias Mäntykivi (h) – Växjö Lakers (SHL) Joonas Nättinen (h) – ei seuraa Kasper Björkqvist (h) – ei seuraa Carl Klingberg (h) – Ässät Olli Palola (h) – ei seuraa Peter Quenneville (h) – Iserlohn Roosters (DEL) Samuli Ratinen (h) – Kärpät
Jokerit
Tulijat: Olle Eriksson Ek (mv) – Björklöven (HockeyAllsvenskan) Olli Juolevi (p) – Tappara Max Krongdahl (p) – Skellefteå IK (SHL) Valtteri Pulli (p) – Djurgården (SHL) Emil Kuusla (h) – SaiPa Antti Kalapudas (h) – SaiPa Maxime Fortier (h) – SaiPa Patrik Virta (h) – Kärpät Eetu Tuulola (h) – Tappara Teemu Turunen (h) – Örebro HK (SHL) Matt Caito (p) – Leksands IF (SHL) Oliver Larsen (p) – HIFK Kristo Pitkänen (h) – Kiekko-Vantaa (Mestis) Patrick Curry (h) – KalPa Henri Nikkanen (h) – SaiPa Markus Hännikäinen (h) – Litvinov (Tshekin liiga)
Lähtijät: Sisu Heikkeri (mv) – Coventry Blaze (EIHL) Reko Alanko (p) – Seattle Thunderbirds (WHL) Teemu Henritius (h) – Kiekko-Vantaa (Mestis) Niilo Kaipinen (h) – Pyry Hockey (Mestis) Onni Korkka (p) – JoKP (Mestis) Otso Rantakari (p) – ei seuraa Matias Rajaniemi (p) – ei seuraa Hugo Rikkilä (p) – TUTO (Mestis) Simo Heinonen (h) – Ketterä (Mestis) Okko Kangasniemi (h) – Memmingen (DEL2) Otto Karvinen (h) – ei seuraa Samuel Salonen (h) – Almtuna IS (Allsvenskan) Ville Vainikainen (h) – Chamonix (Ranskan liiga) Jami Virtanen (h) – IPK (Mestis) Henri Risikko (mv) – ei seuraa
Jukurit
Tulijat: Jesper Myrenberg (mv) – Linköping HC (SHL) Sebastian Soini (p) – Ilves Linus Sjödin (h) – Rögle BK (SHL) Jacob Hayhurst (h) – Grizzlys Wolfsburg (DEL) Andrej Sustr (p) – Kalmar HC (Allsvenskan) Jesper Olofsson (h) – MoDo (Allsvenskan) Elias Ruusu (p) – Marseille (Ranskan liiga) Patrik Satosaari (p) Bemidji State University (NCAA) Elias Koponen (h) – IPK Aaro Chorns (h) – Pelicans
Lähtijät: Kim Johansson (p) – Kalmar HC (Allsvenskan) Evan Buitenhuis (mv) – HC Banska Bystrica (Slovakian liiga) Markus Ruusu (mv) – TPS Aaron Hakala (h) – Ketterä (Mestis) Topias Hynninen (h) – Ilves Aleks Haatanen (h) – Ilves Matti Butkovskiy (h) – KooKoo Eetu Anttila (mv) – TUTO (Mestis) Sakke Hämäläinen (h) – Pelicans Jesper Piitulainen (h) – KalPa Niilo Romppanen (p) – ei seuraa Severi Immonen (h) – ei seuraa Lari Heikkinen (h) - Sport
JYP
Tulijat: Arvid Costmar (h) – Djurgårdens IF (SHL) Reece Newkirk (h) – Syracuse Crunch (AHL) Juuso Arola (p) – HC Fribourg-Gotteron (NL) Veeti Väisänen (p) – Medicine Hat Tigers (WHL) Harri Pesonen (h) – SCL Tigers (NL) Malte Setkov (p) – Rodovre Mighty Bulls (Tanskan liiga)
Lähtijät: Pekka Jormakka (h) – ei seuraa Antti Tyrväinen (h) – ei seuraa Mikko Perttu (h) – SaiPa Tobias Winberg (p) – HC Karlovy Vary (Tshekin liiga) Juuso Pulli (p) – ei seuraa Joona Lehmus – ei seuraa
KalPa
Tulijat: Jesper Kotajärvi (p) – Tappara Jesper Piitulainen (h) – Jukurit Elias Vilen (h) – Kalmar HC (Allsvenskan) Otto Somppi (h) – HIFK Samuel Jung (h) – Kärpät Joonas Lyytinen (p) – Leksands IF (SHL) Mitja Jokinen (p) – TPS
Lähtijät: Tim Söderund (h) – Linköping HC (SHL) August Tornberg (p) – Bodens HF (Allsvenskan) Filip Westerlund (p) – Rytiri Kladno (Tshekin liiga) Benjamin Korhonen (h) – Ilves Jaakko Lantta (h) – Ilves Patrick Curry (h) – Jokerit Otto Mykrä (h) – IPK (Mestis) Andreas Okany (h) – Kärpät Talyn Boyko (mv) – ei seuraa
Kiekko-Espoo
Tulijat: Eeli Salovaara (h) – Kärpät Juho Keinänen (h) – Sport Mathias From (h) – Klagenfurt (ICEHL) Kasper Kotkansalo (p) – Graz99ers (ICEHL) Connor Corcoran (p) – Salzburg (ICEHL) Jani Lajunen (h) – Sparta Praha (Tshekin liiga) Ville Lajunen (p) – HC Plzen (Tshekin liiga) Jere Sallinen (h) – EHC Biel-Bienne (NL)
Lähtijät: Cameron Hillis (h) – Ässät John Stevens (h) – ei seuraa Kasper Kulonummi (p) – Tappara Venni Tolppola (h) – IPK (Mestis) Santeri Virtanen (h) – Lukko Ottoville Leppänen (h) – HIFK Arvid Aronsson (p) – ei seuraa Aleksi Laakso (p) – ei seuraa Tomi Sallinen (h) – ei seuraa Joonas Rask (h) – ei seuraa Lukas Svejkovsky (h) – ei seuraa
KooKoo
Tulijat: Axel Holmström (h) – HC Litvinov (Tshekin liiga) Verner Miettinen (h) – St. Cloud State University (NCAA) Aleksi Pakaslahti (p) – Kiekko-Vantaa (Mestis) Jasper Patrikainen (mv) – HK Nitra (Slovakian liiga) Arttu Pelli (p) – Ilves Matti Butkovskiy (h) – Jukurit
Lähtijät: Juha Jatkola (mv) – Krefeld Pinguine (DEL) Doman Kristof Szongoth (h) – ei seuraa Joonas Oden (h) – HPK Kalle Loponen (p) – Kärpät Otto Paajanen (h) – TPS Jesper Ahlroth (p) – HIFK Jimi Suomi (p) – Växjö Lakers (SHL)
Lähtijät: Viljami Juusola (p) – Lillehammer (Norjan liiga) Janne Peltonen (p) – Visby/Roma (Allsvenskan) Aku Räty (h) – Edmonton Oilers (NHL) Eeli Salovaara (h) – Kiekko-Espoo Patrik Virta (h) – Jokerit Samuel Jonsson (p) – AIK (Allsvenskan) Benjamin Pietilä (h) – Sport Kasperi Ojantakanen (h) – ei seuraa Sebastian Stålberg (h) – ei seuraa Jani Hakanpää (p) – ei seuraa Atte Ohtamaa (p) – ei seuraa
Lukko
Tulijat: Chris Harpur (p) – Syracuse Crunch (AHL) Heikki Liedes (h) – Luleå HF (SHL) Felix Robert (h) – Växjö Lakers (SHL) Peetro Seppälä (p) – Örebro HK (SHL) Santeri Virtanen (h) – Kiekko-Espoo Aapo Vanninen (h) – Örebro HK U20 (U20 Nationell) Aleksi Saarela (h) – TPS
Lähtijät: Derek Daschke (p) – New Mexico Goatheads (ECHL) Antoine Morand (h) – BK Mlada Boleslav (Tshekin liiga) Niclas Almari (p) – Tappara Aarne Intonen (h) – SaiPa Atte Joki (h) – HIFK Alex Peters (p) – Schwenninger Wild Wings (DEL) Steven Jandric (h) – ei seuraa Eric Gelinas (p) – ei seuraa Pathrik Westerholm (h) – Vålerenga (Elitehockeyligaen) Ponthus Westerholm (h) – Vålerenga (Elitehockeyligaen)
Pelicans
Tulijat: Carl-Johan Lerby (p) – Kalmar HC (Allsvenskan) Markus Nutivaara (p) – Kölner Haie (DEL) Jussi Olkinuora (mv) – Dresdner Eislöwen (DEL) Gabriel Fortier (h) – Leksands IF (SHL) Oleksii Myklukha (h) – HC Banska Bystrica (Slovakian liiga) Sakke Hämäläinen (h) – Jukurit Liam Hawel (h) – Kalmar HC (Allsvenskan
Lähtijät: Casimir Jürgens (p) – Ässät Kim Nieminen (h) – Gap (Ranskan liiga) Zachary Emond (mv) – Stavanger Oilers (Norjan liiga) Joonas Paqvalin (h) – IPK (Mestis) Aaro Chrons (h) – Jukurit Daniel Nieminen (p) – Nashville Predators (NHL) Patrik Carlsson (h) – ei seuraa Konsta Hirvonen (h) – ei seuraa
SaiPa
Tulijat: Richard Zemlicka (h) – Youngstown Phantoms (USHL) Einar Emanuelsson (h) – Luleå HF (SHL) Nicholas Zabaneh (h) – Savannah Ghost Pirates (ECHL) Joonas Rajala (h) – Tappara U20 (U20 SM-sarja) Andrew Peski (p) – Rungsted Seier Capital (Tanskan liiga) Mikko Perttu (h) – JYP Aarne Intonen (h) – Lukko Petrus Palmu (h) – SaiPa Petr Friedrich (h) – HC Olomouc (Tshekin liiga)
Lähtijät: Teemu Kivihalme (p) – HC Bolzano (ICEHL) Lenni Tiihonen (h) – Ketterä (Mestis) Emil Kuusla (h) – Jokerit Antti Kalapudas (h) – Jokerit Maxime Fortier (h) – Jokerit Henri Nikkanen (h) – Jokerit Peetu Kiukas (p) – TUTO Otto Kivenmäki (h) – Timrå IK (SHL) Tomi Karhunen (mv) – ei seuraa Niklas Appelgren (h) – ei seuraa
Sport
Tulijat: Kalle Östman (h) – Leksands IF (SHL) Simon Åkerström (p) – AIK (Allsvenskan) Luke Grainger (h) – Toronto Marlies (AHL) Isak Walther (h) – Atlanta Gladiators (ECHL) Eric Bürger (p) – Rögle BK (SHL) Valtteri Viljanen (p) – Ässät Kalle Kangas (p) – HPK Max Laatikainen (p) – Kiekko-Espoo U20 (U20 SM-sarja) Kalle Ervasti (p) – HIFK Benjamin Pietilä (h) – Kärpät George Diaco (h) – Kalmar HC (Allsvenskan) Lari Heikkinen (h) – Jukurit
Lähtijät: Brad Hunt (p) – lopetti uransa Ville Immonen (h) – Pioneer Vorarlberg (ICEHL) Aatu Aarnio (p) – Sheffield Steelers (EIHL) Rasmus Toivainen (h) – RoKi (Mestis) Juho Keinänen (h) – Kiekko-Espoo Simon Hjalmarsson (h) – Storhamar (Norjan liiga) Oskari Hult (h) – JoKP (Mestis) Dan Harkimo (h) – ei seuraa Miika Tiihonen (h) – ei seuraa Hanne Häkkilä (p) – ei seuraa Valtteri Hietanen (p) – lopetti uransa
Tappara
Tulijat: Olle Strandell (p) – Leksands IF (SHL) William Wiå (h) – Södertälje SK (Allsvenskan) Juho Järvelä (h) – RoKi (Mestis) Ville Väärälä (h) – Madison Capitols (USHL) Niclas Almari (p) – Lukko Kasper Kulonummi (p) – Kiekko-Espoo Michael Lindqvist (h) – Leksands IF (SHL) Dylan Fabre (h) – Ässät
Lähtijät: Jonathan Andersson (p) – Kalmar HC (Allsvenskan) Daniel Brickley (p) – HC Karlovy Vary (Tshekin liiga) Benjamin Rautiainen (h) – Tampa Bay Lightning (NHL)* Eetu Tuulola (h) – Jokerit Olli Juolevi (p) – Jokerit Aleksi Matinmikko (p) – Kärpät Jesper Kotajärvi (p) – KalPa Faustas Nauseda (mv) – Stjernen Hockey (Norjan liiga) Oiva Keskinen (h) – Columbus Blue Jackets (NHL) Emil Sylvegård (h) – ei seuraa Kristian Tanus (h) – HC Ajoie (NL)
TPS
Tulijat: Markus Ruusu (mv) – Jukurit Lukas Haudum (h) – Graz99ers (ICEHL) Otto Paajanen (h) – KooKoo Lars Bryggman (h) – Skellefteå (SHL) Joona Ikonen (h) – Malmö Redhawks (SHL) Hannu Kuru (h) – GKS Tychy (Puolan liiga) Niklas Friman (p) – HC Ajoie (NL)
Lähtijät: Linus Nässen (h) – Frölunda HC (SHL) Tarmo Reunanen (p) – IF Björkloven (SHL) Miro Ruokonen (h) – GKS Katowice (Puolan liiga) Kalle Myllymaa (h) – Cergy-Pontoise (Ranskan liiga) Victor Sjöholm (p) – Leksands IF (SHL) Mitja Jokinen (p) – KalPa Aleksi Saarela (h) – Lukko Eetu Päkkilä (h) – Kärpät
Ässät
Tulijat: Axel Skinnari (h) – HPK Alexandre Doucet (h) – Grand Rapids Griffins (AHL) Casimir Jürgens (p) – Pelicans Carl Klingberg (h) – Ilves Simon Pinard (h) – Hershey Bears (AHL) Cameron Hillis (h) – Kiekko-Espoo Roope Taponen (mv) – Ilves Petteri Nikkilä (p) – HPK
Lähtijät: Jonne Tammela (h) – ei seuraa Filip Lindberg (mv) – HK 32 Litovsky Mikulas (Slovakian liiga) Sean Josling (mv) – HKM Zvolen (Slovakian liiga) Jan-Mikael Järvinen (h) – Ilves Dylan Fabre (h) – Tappara Lauri Eskola (h) – ei seuraa Kasper Puutio (p) – HIFK Valtteri Viljanen (p) – Sport Oskar Nilsson (p) – lopetti uransa Samuli Piipponen (h) – ei seuraa Roope Talaja (h) – ei seuraa