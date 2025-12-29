Iivo Niskanen ei yltänyt palkintopallille kymmenen kilometrin väliaikalähtökisassa, kun Tour de Ski -kiertue jatkui maanantaina Italian Toblachissa.

Niskanen oli maaliin tullessaan kolmantena 24,3 sekuntia Norjan kärkinimi Mattis Stenshagenia perässä.

Niskasen jälkeen vauhtiin lähtenyt norjalaistähti Johannes Hösflot Kläbo kellotti kuitenkin toiseksi nopeimman ajan, pudottaen suomalaistähden neljänneksi.

– Tunne oli hyvä, tulos on heikko. Sille ei voi nyt mitään. Muut ovat vaan niin paljon kovempia, Niskanen harmitteli Viaplayn haastattelussa.

Stenshagen voittaa kisan. Kläbo on toinen ja Norjan Emil Iversen kolmas.

1. Mattis Stenshagen (NOR) 22.11,0 2. Johannes Kläbo (NOR) +8,9 3. Emil Iversen (NOR) +10,1 4. Iivo Niskanen +24,3 5. Edvin Anger (SWE) +29,3

Niskanen on hiihtänyt kerran aiemmin Toblachissa 10 kilometrin perinteisen väliaikalähdössä vuonna 2015. Silloin hänen sijoituksensa oli 10:s.

Muut suomalaiset ovat jäämässä kymmenen parhaan ulkopuolelle. Perttu Hyvärinen oli 12:s ja Niko Anttola 14:s.

