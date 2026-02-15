MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä näki Suomen miesten olympiamitalimahdollisuudet olemattomiksi Niko Anttola viestiankkurina. Viestin avaaja Lauri Vuorinen sen sijaan piti järjestystä parhaana.

Suomi hiihti sunnuntaisen Milano-Cortinan miesten 4 x 7,5 kilometrin olympiaviestin järjestyksessä Lauri Vuorinen, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Niko Anttola. Jari Isometsä kertoi ennen viestiä, että olisi pyöräyttänyt Vuorisen ja Anttolan toisinpäin, jotta Suomella olisi ollut kirimies lopun kahinoihin.

MTV Urheilu kysyi Vuoriselta miehen sauvoman avausosuuden jälkeen, pitikö hän nykyistä järjestystä ideaalina.

– Minun mielestäni tämä järjestys on ehdottomasti parempi. Minä tykkään hiihtää avausosuutta, ja avausosuus sopii myös tosi hyvin sprinttityyppisille hiihtäjille, Vuorinen sanoi.

– Vaikka minä sprintteri olenkin ja hyvä kirimies, niin sitten kun on seiskapuokki hiihdetty kovaa, ei kiri välttämättä enää ihan (Norjan kultamitalirohmu Johannes Hösflot) Kläbon lailla lähde. Painottaisin kuitenkin näissä viesteissä sitä, että jaksamista pitää vapaan puolella olla ihan reilusti.

Vuorinen toi Suomen avausvaihtoon viidentenä, 7,2 sekuntia kärjestä. Hän antoi arvosanakseen 8–8,5 harmitellen, että lopussa tuli pieni joskaan "ei hirveän iso" kaula keulaan.

– Meni sillä lailla tosi onnistuneesti tuo veto, että olin niin sanotusti kyttäilypaikoilla koko ekan kierroksen ja pystyin nostamaan hyvälle sijalle viimeiselle kerralle isoon nousuun. Ehkä latasin vähän liikaa siiheen isoon nousuun. Olisi pikkaisen pienemmälläkin efortilla voinut päästä porukkaan mukaan. Tummuin kyllä kahteen vikaan nousuun, siinä tuli se pieni ero.

"Ei muuta vaihtoehtoa"

Iivo Niskanen ja Arsi Ruuskanen rykäisivät mainiot osuudet, ja Niko Anttola pääsi ankkuroimaan Suomea kolmossijalta. Neljäntenä olleeseen, Federico Pellegrinon ankkuroimaan Italiaan hyvää oli reilut 21 sekuntia.

Anttola kehui muiden suomalaisten hiihtäneen hyvin ja päässeensä siten hyvältä lähtöpaikalta matkaan.

– 20 sekkaa lähdettiin eteen. Ei siinä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä täysiä hiihtämään seiskapuolikasta. Ei siinä sen kummempaa tarvitse miettiä, suomalainen sanoi.

Pellegrino ajoi Anttolan kiinni jo ennen päätösosuuden puoltaväliä. Loistosprintterinä tunnettu italialainen jäi peesailemaan, kunnes lopussa painoi kaasua, karkasi pronssille, eikä neljäntenä Suomen maaliin tuoneella Anttolalla ollut mitään palaa.

– Koko osuus hiihdettiin se, mitä pääsi, mutta kaveri oli vain parempi.

"Pakkohan siihen on uskoa"

Viestimitalia Anttola oli pitänyt ennen osuuttaan "hyvinkin mahdollisena".

– Pakkohan siihen on uskoa. Jos siihen ei uskoisi, on ihan väärässä paikassa.

Mies sanoi, ettei tekisi mitään toisin. Jalometallien ulkopuolelle jäämisen hän kuittasi pettymykseksi.

"Ainakin olisi ollut mahdollisuus"

Anttolalla on kokemusta myös sankarilliseksi kehutusta ankkuriosuudesta, kun hän piti vuonna 2023 MM-kisoissa pintansa ja toi Suomen viestihopealle.

Anttola sanoi, ettei hän osaa spekuloida tämänkertaista viestijärjestystä.

– Minulle on aivan sama, mitä osuutta hiihtää. On valmennusjohdon tehtävä päättää se, ja kaikki käy minulle, hän totesi.

Isometsä vastasi viestin jälkeen vielä tymäkin sanoin spekulaatioon Vuorisen saumoista ankkurina.

– Ainakin olisi ollut mahdollisuus. Nyt mahdollisuus oli 0 %, asiantuntija kommentoi.

Suomen päävalmentaja Teemu Pasanen kuittasi kisan jälkeen, ettei olisi lähtenyt jälkikäteenkään muuttamaan järjestystä. Hän pohti perjantain 10 kilometrin väliaikalähdön jäljiltä Anttolan ja Ruuskasen olleen Suomen parhaat vapaan hiihtäjät ja totesi, ettei Vuorisella oikein ole näyttöjä vapaan normaalimatkoilta.

Vuorinen oli tätä ennen kilpaillut Milano-Cortinan kisoissa vain perinteisen sprintissä, jossa hän oli hienosti neljäs.

Miesten viestikultaa voitti Norja. Ranska otti hopeaa.