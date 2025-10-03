MTV Uutisten tietojen mukaan Helsingin poliisilaitoksella työskennellyttä vanhempaa rikoskonstaapelia epäillään raiskauksesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta.

Poliisimies tutki työkseen ihmiskaupparikoksia Helsingin poliisilaitoksen ihmiskaupparyhmässä. Nyt häntä epäillään MTV Uutisten tietojen mukaan työssään tapaamaansa asiakkaaseen kohdistuneesta raiskauksesta ja virkarikoksesta.

Juttu on tutkittavana valtakunnansyyttäjän toimistossa toimivassa poliisirikosyksikössä, missä poliisien rikosepäilyt tutkitaan syyttäjän johdolla.

– Esitutkinta on vielä pahasti kesken eikä se ole lähiaikoina valmistumassa. Kysymys on siitä, että ihmiskaupparyhmän tutkijaa epäillään vakavista rikoksista. Jutussa on yksi asianomistaja. En kommentoi tarkemmin rikosnimikkeitä, mutta kyse on seksuaalirikoksista ja virkarikoksista, jutun tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Mikko Teppola kertoo MTV Uutisille.

Nainen teki rikosilmoituksen

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisimiestä on jo kuulusteltu. Hän kiistää seksuaalirikokset, mutta hän on osittain tunnustanut virkarikokset. Mies oli hetken aikaa kiinniotettuna rikostutkinnan alettua.

Epäillyn seksuaalirikoksen tekoaika on maaliskuussa 2024. Virkarikosten epäillään tapahtuneen maaliskuussa 2024 ja kesällä 2025. Epäillyt rikokset tapahtuivat osaksi työtehtävien yhteydessä ja osaksi vapaa-aikana.

Tutkinta rikosepäilyistä alkoi tämän syksyn aikana. MTV Uutisten tietojen mukaan esitutkinta sai alkunsa, kun jutussa uhrina oleva nainen teki rikosilmoituksen poliisimiehestä.

Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin syyskuussa.

– Poliisilaitos katsoi vanhemman rikoskonstaapelin siinä määrin soveltumattomaksi jatkamaan tehtävässään, että virantoimitusta ei voitu jatkaa, poliisilaitos kirjoittaa tiedotteessaan.

Juttua korjattu 3. lokakuuta 2025: Teosta epäilty poliisi on irtisanottu, ei vain pidätetty virasta, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.