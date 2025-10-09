Helsingin poliisilaitoksella työskennellyttä vanhempaa rikoskonstaapelia epäillään raiskauksesta ja virkasalaisuuden rikkomisesta.

Ihmiskaupparikoksia Helsingin poliisilaitoksen ihmiskaupparyhmässä tutkinutta poliisia epäillään asiakkaansa raiskauksesta.

– Nainen oli miehen kuulustelussa, eli häntä epäiltiin osallisena ihmiskaupparikokseen, kertoo MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén.

Miehen epäillään raiskanneen naisen maaliskuun 2024 aikana ja tehneen virkarikokset maaliskuun ja kesän 2024 aikana.

Ylen tietojen mukaan poliisimies raiskasi naisen poliisilaitoksen tiloissa. Poliisi irtisanottiin virastaan syyskuussa.

Meneillään oleva esitutkinta on vaikuttanut laajemminkin koko ihmiskaupparyhmään Helsingin poliisilaitoksella.

Palmén kertoo, että esitutkinnan alettua ihmiskaupparyhmässä on kuulusteltu muitakin poliiseja. Asiassa ei ole muita epäiltyjä, mutta meneillään oleva tutkinta on aiheuttanut muutoksia koko ryhmään.

– Ryhmänvetäjä on siirretty toisiin tehtäviin, ja koko osaston johtaja on siirretty sivuun tutkinnan ajaksi, Palmén sanoo.

Poikkeuksellinen tapaus

Tapaus on poikkeuksellinen. Jutun esitutkinta on vielä kesken ja jatkuu vielä pitkään.

– Tämä on myös äärimmäisen noloa koko poliisilaitokselle. Kyseessä on valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä, ja asiakkaaseen kohdistuva vakava rikosepäily. Äärimmäisen poikkeuksellista, Palmén kommentoi.

Ihmiskauppaa tutkiva ryhmä on valtakunnallinen.

– Tämä tapaus herättää paljon kysymyksiä poliisin sisällä.