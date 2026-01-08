NBA-koripalloliigan suomalaistähti Lauri Markkanen ja seuransa Utah Jazz olivat lähellä loistovoittoa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun vastassa oli liigan kärkijoukkue Oklahoma City Thunder. Lähelle loisto kuitenkin jäi, sillä Thunder selvitti kotipelinsä lopulta jatkoajalla edukseen.
Thunder voitti kauden 25 ensimmäisestä pelistään 24, mutta viime aikoina joukkueen otteet ovat lipsuneet: ennen Jazz-kohtaamista sillä oli 12 edellispelistään kuusi tappiota, tuoreimpana 27 pisteen murskatappio kotona kehnolle Charlottelle.
Jazzia vastaan Thunder oli jo köysissä Markkasen pussitettua korin kolme sekuntia ennen loppusummeria, mutta Thunderin supertähti Shai Gilgeous-Alexander pelasti joukkueensa jatkoajalle viimeisen sekunnin tasoituskorillaan. Jatkoajalla Gilgeous-Alexander teki yhdeksän pistettä ja Thunder nappasi 129–125-voiton.
Gilgeous-Alexander kirjasi ottelussa lopulta peräti 46 pistettä. Markkanen tehoili 44 minuutissa 29 pistettä ja 13 levypalloa.