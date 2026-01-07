



Kilpailijat kävelivät tulisilla hiilillä tv-ohjelmassa – Sara Sieppi sairaalaan, Karoliina Tuomisen varpaassa "hiiltynyt reikä" Sara Siepin mukaan hänen jalkansa ovat edelleen huonossa kunnossa Amacing Race Suomi -tehtävän tiimoilta. Julkaistu 28 minuuttia sitten (Päivitetty 22 minuuttia sitten ) Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Sara Sieppi kertoo Amazing-podcastissa joutuneensa sairaalaan käveltyään tulisilla hiilillä Amazing Race Suomi -kuvauksissa. Parhaillaan Nelosella ja Ruudussa käynnissä olevan Amazing Race Suomi -kauden seitsemännessä jaksossa kilpailijoilla on sanalla sanoen kuumat paikat, kun he saavat tehtäväkseen kävellä tulisilla hiilillä. Nyt jo Ruutu+-palvelussa katsottavissa olevassa jaksossa kilpailijat suorittavat Sri Lankassa kisan seitsemättä etappia. Yksi etapin tehtävä vie kilpailijat Gangula Dewalayan temppelille, jossa heidän pitää osallistua tulikävelyyn. Yksi toisensa jälkeen kilpailijat astelevat tulisille hiilille paljain jaloin. Kilpailuun veljensä Artturin kanssa osallistuva Sara Sieppi liikuttuu kyyneliin tehtävän suoritettuaan. – Olipa hullua. Kaikki mitä tässä tapahtui... Vautsi. Tämä oli tosi puhdistava kokemus, Sieppi sanoo kyyneliään pyyhkien.

Sara Sieppi liikuttui kyyneliin tulikävelyn jälkeen.

Myös radiojuontajakaksikko Karoliina Tuominen ja Mia "Millu" Haataja haukkovat henkeä tehtävän suoritettuaan.

– Tuntui kuumalta, mutta tuo oli niin hienoa! Niin makeeta! Herran jumala, Tuominen huudahtaa.

Tuominen ja Haataja kertaavat kokemusta ohjelmaa käsittelevässä Amazing-podcastissaan. Kaksikko paljastaa, että kuumilla hiilillä kävelemisellä – niin hieno kuin kokemus olikin – oli ikävät seuraukset Tuomiselle.

Tuominen kertoo, että hänen jalkapohjissaan tuntui voimakasta polttelua tehtävän suorittamisen jälkeen. Hän kuitenkin ajatteli, että polttelu kuuluu asiaan ja loppuu varmasti ajallaan, eikä hän näin ollen tarkistanut useampaan tuntiin, miltä hänen jalkapohjansa näyttivät.

Hotellilla totuus iski vasten Tuomisen kasvoja, kun hän riisui kenkänsä pitkän kilpailupäivän jälkeen.

– Pottuvarpaassani oli koko varpaan kokoinen hiiltynyt reikä, ja sen ympärillä tuhkaa, Tuominen sanoo.

Tuominen kertoo, että myös hänen kantapäänsä olivat vereslihalla.

Tuomisen mukaan tapahtunutta on käyty pitkään ja perusteellisesti läpi ohjelman tuotannon kanssa. Tuominen sanoo, että vähintään kolme tuotannon työntekijää testaa jokaisen tehtävän ennen kilpailijoita.

– Mietittiin, onko hiiliä juuri pöyhitty siten, että on käynyt vain huono tuuri ja hiilet ovat olleet todella äkäisiä, tai onko sillä ollut väliä, missä kohdassa on kävellyt. Jotain on mennyt pieleen eikä näin olisi pitänyt tapahtua.

"T ämän keissin jälkeen kisaaminen oli yhtä tuskaa"

Hiilillä käveleminen teki tuhoja myös Sara Siepin ja hänen veljensä Artturi Siepin jalkoihin.

– Tiedätte sen fiiliksen, kun on pieni rakko, joka on todella kipeä, niin miettikää se fiilis, kun jalkapohjanne ovat kokonaan auki, Sieppi kertoo Amazing-podcastin jaksossa kuultavassa ääniviestissä.

Sieppi kertoo, että hänen jalkoihinsa tuli märkiviä rakkuloita ja paukamia. Artturi-veljen jalat olivat hänen mukaansa vielä pahemmassa kunnossa. Sisarukset lähtivät samana yönä sairaalaan, jossa henkilökunta oli kauhuissaan heidän jalkansa nähdessään..

Sieppi ajatteli, ettei hän voi jatkaa kilpailua. Hän sanoo, ettei ole koskaan tuntenut vastaavaa kipua.

– Ihan sellaista vesirakkulaa, käveleminen sattui, lentäminen sattui, koska jalat turpoavat. Ainoastaan makuuasennossa oli ok, ja silloinkin särkee ihan saatanasti. Kipu oli todella kovaa. Voin kertoa, että tämän keissin jälkeen kisaaminen oli yhtä tuskaa, hän sanoo.

Tieto Siepin tilanteesta oli hänen käsityksensä mukaan kantautunut ohjelman tuotannon korviin, ja nämä olivat ilmoittaneet tehtäväpaikalle, että hiilet ovat liian kuumia kävelemiseen.

– Ilmeisesti minä, Artturi ja Karoliina olimme ainoita, joille näin kävi. Siinä on käynyt joku kämmi. Olemme kävelleet ihan tulen päällä, Sieppi sanoo.

Siepin mukaan hänen jalkansa ovat edelleen huonossa kunnossa.

