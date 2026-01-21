Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus on hienoisessa nosteessa.
SDP jatkaa suosituimpana puolueena 25,0 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta gallupista.
Toisena on pääministeripuolue kokoomus, jota kannatti 18,4 prosenttia vastaajista. Seuraavina tulevat keskusta 14,3 prosentilla, perussuomalaiset 13,4 prosentilla ja vasemmistoliitto 10,0 prosentilla.
SDP:n ja keskustan suosio on jokseenkin laskenut kuukauden takaisista lukemista, kun taas kokoomus, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat olleet hienoisessa nosteessa.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus tuoreimman gallupin perusteella on 38,8 prosenttia, mikä vastaa marraskuista kannatusta. Joulukuussa vastaava lukema oli 38,1.
Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin päälle 4 000:ta ihmistä internetpaneelissa 15.12.2025–19.1.2026.
Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.