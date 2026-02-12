Kokoomus kertoo tehneensä torstaina Helsingin poliisille tutkintapyynnön jäsenrekisterinsä mahdollisesta väärinkäytöstä.
Kokoomuksen tutkintapyyntö koskee kokoomusnuorten sisällä tapahtunutta mahdollista tietosuojaloukkausta, joka koskettaa 191 ihmisen henkilötietoja.
Jäsenrekisteristä on mahdollisesti jaettu jäsentietoja kolmannelle osapuolelle.
Kokoomuksen mukaan kolmas osapuoli on maksanut viime vuoden lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen.
Selvityksessä on käynyt ilmi, että osa jäsenmaksuista on suoritettu ihmisten itsensä tietämättä.
Kokoomus kertoo suhtautuvansa tapahtuneeseen äärimmäisellä vakavuudella, koska tiedot poliittiseen puolueeseen kuulumisesta luokitellaan arkaluontoisiksi tiedoiksi.
Mahdollinen tietovuoto koskee yhteystietoja, ei henkilötunnuksia.
Juttua täydennetty 12.2.2026 kello 19.35.