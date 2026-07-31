Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä kahteen alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormuzinsalmen läpi.
Kaartin mukaan kaksi öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen neljä muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin.
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Eilen kaarti kertoi, että kaksi salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo.
Iran on rajoittanut Hormuzinsalmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.