Hjallis Harkimo ja Jasmine Pajari paljastivat somessa veneensä nimen.

Liikemies ja Liike Nyt -puolueen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo ja hänen puolisonsa Jasmine Pajari jakoivat Instagramissa kesäisen videon. Videolla Harkimo kaartaa veneellä kameran eteen.

– Tänään vene sai nimen, Pajari kirjoittaa videon yhteydessä.

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Veneen kyljestä paljastuu Jasmine-nimi. Videolla kuuluu Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan-kappale.

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