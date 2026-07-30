Yhdysvallat on jälleen tehnyt uusia iskuja Iraniin.
Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Qeshmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan.
Qeshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzinsalmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Abadanin lähettyville on isketty ohjuksin.
Yhdysvaltain asevoimien mukaan kyseessä on vastaus iskuihin, joita Iran eilen kohdisti Lähi-idässä olevia yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Presidentti Donald Trump sanoi aiemmin Fox Newsille Yhdysvaltojen aikovan kostaa Iranin iskut.
Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes kahden viikon ajan, mutta tilanne maiden välillä rauhoittui hetkellisesti viime viikon lopulla.