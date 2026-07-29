Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times.
Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle.
Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille.
Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspianmerellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies.
Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan.