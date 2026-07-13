Yhdysvallat teki jälleen iskuja Iraniin presidentti Donald Trumpin määräyksestä.
Yhdysvallat teki uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä.
Yhdysvaltojen keskuskomento Centcom kertoo iskeneensä kymmeniin kohteisiin.
Asevoimien mukaan iskut tehdään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräyksestä. Asevoimat sanoo, että iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzinsalmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin.
Centcom painottaa, että Hormuzinsalmi on elintärkeä merikulkuväylä maailmankaupalle, eikä Iran hallitse sitä.
Näin ollen Yhdysvaltain joukot ovat valmiina varmistamaan, että kaupallinen merenkulku voi jatkossakin liikkua vapaasti.
Ainakin yksi kuollut
Iranin valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan Yhdysvaltain maanantaiset iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Lisäksi ainakin neljän ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskuissa.
Iranin vallankumouskaarti ilmoitti aamuviiden jälkeen maanantaina Suomen aikaa, että sen kostotoimet jatkuvat ja se ilmoitti iskeneensä Yhdysvaltain tukikohtaan Bahrainissa kosto-operaation toisessa vaiheessa.
Juttua päivitetty Centcomin kommenteilla 13.7. kello 5.40 ja tiedolla Iranin kosto-operaation toisesta vaiheesta kello 5.54.