Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa.
Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle muun muassa Qeshmin saarella.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä.
Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Qeshmillä kuoli kolme ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Qeshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzinsalmessa.