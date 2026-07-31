Alan menetykset voivat nousta kymmeniin miljooniin euroihin.

Afrikkalaisen sikaruton löytyminen vaikuttaa Suomen sianlihan vientiin, kertoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (Kd). Hänen mukaansa löydös sulkee välittömästi viennin Kiinan ja Japanin markkinoille.



EU-maihin vienti voi Essayahin mukaan jatkua. Myös Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin vienti on mahdollista EU:n kautta tehtyjen niin sanottujen regionalisaatiosopimusten ansiosta.



Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin osuus on ministerin mukaan huomattava osa kokonaisviennistä.



Sianlihan vienti Euroopan unionin ulkopuolelle on ollut Essayahin mukaan noin 56,7 miljoonaa euroa. Lisäksi on viety ruhonosia, kuten possunkorvia ja siansorkkia, joita Suomessa ei käytetä ihmisravintona. Niiden osuus on ollut ministerin mukaan noin 20 miljoonaa euroa.



Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin osuus viennistä on Essayahin mukaan noin 34 miljoonaa euroa.



– EU-alueelle tällä ei ole vaikutusta, kertoo Essayah.

Tuotantoeläimissä ei tartuntoja

Ministeri korostaa, että tuotantosioissa ei ole havaittu yhtään sikaruttotapausta.



– Tämä tällä hetkellä on nimenomaan villisikaa populaation liittyvä ongelma, Essayah kertoo.

Menetykset voivat olla kymmeniä miljoonia

Löydöksestä voi koitua alan yrityksille kymmenien miljoonien menetykset. Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on vaatinut kaikkien sikarutosta aiheutuvien kulujen korvaamista tiloille.



Ministerin mukaan kustannuksia arvioidaan myöhemmin.



– Tässä tilanteessa nyt ennen kaikkea me satsaamme siihen, että pystymme estämään taudin leviämisen, toteaa Essayah. Essayah kertoo, että bioturvatoimenpiteisiin on varauduttu. – Olemme varautuneet siihen, että bioturvaan tehdään kaikki satsaukset, mitkä tarvitaan, niin kuin aiemminkin eläintautien kuten lintuinfluenssan kohdalla, sanoo Essayah. Ministerin mukaan eläintautilaki lähtee siitä, että jos eläintaudin takia eläimiä joudutaan lopettamaan, ne korvataan.