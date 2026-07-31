Gianni Infantinon vanhempana neuvonantajana toiminut Carlos Cordeiro on eronnut tehtävästään protestina Fifan aikeille myydä osa liiketoiminnastaan liiton ulkopuolelle. Asiasta kertovat useat mediat, muun muassa Reuters.
Reutersin mukaan Cordeiro erosi neuvonantajatehtävästään perjantaina. Hänen ratkaisunsa on protesti Infantinon ajamalle ehdotukselle, jossa Fifan alle perustettavasta tytäryhtiöstä osa myytäisiin yksityisille sijoittajille.
Cordeiro on Yhdysvaltain jalkapalloliiton entinen varapuheenjohtaja. Hän kommentoi ratkaisussaan, ettei voi jatkaa, sillä ei siedä ajatusta, että Fifa harkitsee MM-kisojen osittaista kauppaamista.
– Haluan tehdä selväksi, en ollut millään tavalla mukana tässä ehdotuksessa. Vastustan sitä ehdottomasti, Cordeiron lausunnossa sanotaan.
Infantinon esittelemä ehdotus on raivoisassa vastatuulessa. Uefa, Concacaf ja AFC eli yli 140 maata vastustavat sitä jyrkästi.