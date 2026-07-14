Yksi kuoli ja kahdeksan haavoittui Iranin iskussa Arabiemiraattien aluksiin Hormuzinsalmella.
Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen kahteen alukseen Hormuzinsalmella.
Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan iskut surmasivat yhden miehistön jäsenen. Lisäksi iskuissa haavoittui kahdeksan ihmistä, joista neljä vakavasti.
Puolustusministeriön mukaan tankkerit liikennöivät Hormuzinsalmella lähellä Omanin alueellisia vesiä, kun Iran iski niihin risteilyohjuksin.
Iranin vallankumouskaartin mukaan kaksi ”sääntöjä rikkonutta supertankkeria” vaurioitui Hormuzinsalmella. Sen mukaan säiliöalukset eivät ottaneet varoituksia huomioon, sammuttivat navigaatiojärjestelmänsä ja yrittivät kulkea ”miinoitetun reitin” läpi.
Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä.