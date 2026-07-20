Tilanne on jälleen kiristynyt Yhdysvaltain ja Iranin välillä Hormuzinsalmella.
Hormuzinsalmella on räjähtänyt kahdella öljytankkerilla, kertoo Iranin vallankumouskaarti iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan.
Kaartin mukaan alukset olivat yrittäneet liikennöidä Hormuzinsalmen eteläosassa sijaitsevalla reitillä, jota kaarti kuvailee vaaralliseksi. Kaarti sanoo, että aluksilla olisi räjähtänyt ja ne olisivat seisahtuneet.
Öljynkuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Tilanne alueella on viime aikoina kiristynyt jälleen, kun Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan.