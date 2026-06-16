Virheiden ketju johti 34-vuotiaan potilaan tukehtumiskuolemaan hoivakodissa Joensuussa. Tuomion kuolemantuottamuksesta sai kolme yksikön työntekijää.

Potilaan kuolema tapahtui Validia Oy:n asumisyksikössä Joensuussa heinäkuussa 2023.

Edellisenä päivänä hoivakodissa oli aloittanut uusi työntekijä, jolla ei ollut hoiva-avustajan tutkintoa. Tapahtumapäivän aamuna hän meni asukkaan huoneeseen syöttämään tälle aamupalaa.

34-vuotias mies sairasti pitkälle edennyttä, vaikeaa lihasrappeumasairautta, jonka takia hän tarvitsi jatkuvasti hengitystä avustavaa BiPAP-laitetta.

Hoiva-avustajan tehtäviä hoitava uusi työntekijä riisui hengityslaitteen maskin miehen kasvoilta ja sammutti koneen.

Aamupalan syöttäminen ei onnistunut, sillä mies ei saanut henkeä. Työntekijä haki nolona apua paikalle. Asukas oli jo reagoimaton ja kalpea.

Työntekijät ryhtyivät elvyttämään asukasta, mutta tämä menehtyi.

Kuolemansyyksi katsottiin BiPAP-laitteen sammuttamisesta seurannut tukehtuminen.

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Huolimaton työntekijä

Syyttäjä vaati hoiva-avustajalle tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Oikeudessa työntekijä kertoi luulleensa, että asukas tarvitsi hengityslaitetta vain öisin. Hän ei ollut koskaan aiemmin hoitanut kyseistä asukasta, eikä tiennyt tämän olevan riippuvainen laitteesta.

Ennen huoneeseen menoa hän oli avannut asukkaan tiedot työpuhelimestaan. Hän ei kuitenkaan lukenut potilaan riskitietoja, jossa kerrottiin hengityslaitteen jatkuvasta käytöstä.

Käräjäoikeus ei pitänyt työntekijän toimintaa törkeän huolimattomana, vaikka tämä oli toiminut virheellisesti. Oikeus katsoi, että työntekijä pyysi nopeasti apua asiakkaalle, eikä suhtautunut hoidokkinsa terveyteen välinpitämättömästi.