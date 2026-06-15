Virallinen rauhansopimus kirjoitetaan perjantaina.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, varapresidentti J.D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ovat allekirjoittaneet rauhansopimuksen sähköisesti, kertovat yhdysvaltalaislähteet.
Virallinen sopimus kirjoitetaan perjantaina ja Trumpin mukaan sen yksityiskohdat julkistetaan allekirjoitustilaisuuden jälkeen.
Trump kertoi asiasta saapuessaan Ranskan Evianiin G7-maiden kokoukseen.
Trump toisti jälleen, että Hormuzinsalmi tulee perjantaista lähtien olemaan "täysin auki". Samalla hän epäsuorasti torjui Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tarjouksen, jonka mukaan Ranska ja Britannia olisivat pian valmiita aloittamaan operaation merenkulun turvaamiseksi Hormuzinsalmessa.
– Enpä luule, että tarvitsemme juurikaan apua salmen pitämisessä auki, Trump kuittasi.