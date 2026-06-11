Poliisi tutkii kuolemantapausta Sodankylässä, Lapin poliisilaitos tiedottaa.
Oulun yliopistollisesta sairaalasta ilmoitettiin poliisille 23. toukokuuta, että sinne oli edellispäivänä tuotu Sodankylästä 60-vuotias mies, jonka tehohoitoon päätymisen syyhyn voi mahdollisesti liittyä rikos.
Sodankyläläismiehellä ei ollut havaittavissa ulkoisia väkivaltaan liittyviä vammoja. Hän menehtyi sairaalassa seuraavana päivänä.
Kuolemansyytä selvitetään kuolemansyyn tutkintana.
Poliisi on selvittänyt miehen sairaalahoitoon joutumiseen liittyvää tapahtumien kulkua. Tämänhetkisten tietojen perusteella tapausta tutkintaan myös esitutkintana rikosnimikkeillä pahoinpitely, heitteillepano ja kuolemantuottamus.
Rikoksesta epäillään kahta miestä, jotka olivat 21. toukokuuta viettäneet kyseisen miehen kanssa iltaa samassa seurueessa.