Epäilty epäasiallinen käytös on kohdistunut asiakkaisiin. Tapausta selvittää poliisi.
Poliisi selvittää epäiltyä henkilökunnan epäasiallista käytöstä Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikössä, kertoo Kainuun hyvinvointialue tiedotteessa.
Kyseessä on asumisyksikkö kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat ymärivuorokautista palveluasumista. Asumisyksikössä on 15 asiakaspaikkaa ja noin 30 työntekijää.
Epäilty epäasiallinen käytös on kohdistunut asiakkaisiin, ja asiakkaiden omaisia on tiedotettu tapahtumien selvittämisestä.
Hyvinvointialue kertoo olleensa yhteydessä poliisiin.
MTV Uutiset ei tavoittanut poliisia kommentoimaan tapausta.