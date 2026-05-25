Jyväskylän senioritalossa levisi tuhoisa tulipalo vuonna 2020. Sekä oikeus että Onnettomuustutkintakeskus katsoivat palon johtuneen rakennusvirheestä.
Helsingin Kalasataman sunnuntainen kerrostalopalo nosti esiin Jyväskylän vastaavanlaisen tapauksen vuodelta 2020.
Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on sanonut, että se ei tutki Kalasataman paloa, mikäli tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän tapaukseen.
Kalasataman palon tutkinta on vielä alkuvaiheessa.
Kalasataman palon epäillään saaneen alkunsa parvekkeella käytetystä kaasugrillistä.
Iäkäs asukas poltti kynttilää parvekkeella
Jyväskylän vuoden 2020 palo oli saanut alkunsa siitä, että iäkäs asukas oli polttanut kynttilää parvekkeella huolimattomasti. Tuli levisi sitten puisiin lattiaritilöihin ja puuseinään.
Kerrostalo oli tarkoitettu senioriasumiseen, ja siinä oli 166 asuntoa ja palvelukoti. Kerrostalo oli kokonaisuudessaan valmistunut vuonna 2018.
Otkesin onnettomuusraportin mukaan asukas ja naapuri yrittivät sammuttaa paloa vedellä, mutta se levisi paneelin taakse nopeasti.
