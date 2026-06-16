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Rikkooko Susanna Penttilän kohubussi lakia? | MTV Uutiset



Rikkooko Susanna Penttilän kohubussi lakia? Professori ei ole nähnyt vastaavaa aiemmin 0:43 Katso video: Tällainen on Susanna Penttilän Bangbus. Julkaistu 40 minuuttia sitten MTV UUTISET Kohubussi koettelee mauttomuuden rajoja, mutta tuskin rikkoo lakia, arvioi emeritusprofessori. Onlyfans-tähti Susanna Penttilä, 53, on herättänyt kuohuntaa ja paheksuntaa uudella Bangbus-tempauksellaan. Penttilä markkinoi aikuisviihdesisältöjään pakettiautolla, jonka kylkeen on teipattu hänen vähäpukeisia kuviaan. Penttilä kertoi aiemmin Iltalehden haastattelussa, että tarkoituksena on saada autoon alle kolmekymppisiä miehiä ja kuvata heidän kanssaan materiaalia. Maanantaina MTV Uutisten haastattelussa Penttilä täsmensi, että aivan kenen tahansa kanssa hän ei materiaalia kuvaisi, eikä sitä ainakaan tehtäisi julkisella paikalla. Lue myös: Susanna Penttilä kertoo nyt totuuden kohubussistaan – suorat terveiset Katariina Sourille Moni ehti kuitenkin kysyä kysymyksen: voiko Penttilän seksibussi rikkoa lakia? Tämä kysymys heräsi myös bussihanketta kritisoineen taiteilijan Katariina Sourin laajalle levinneessä Facebook-kirjoituksessa. – Voidaan myös kysyä, onko pornobussin parkkeeraaminen julkiselle paikalle laillista. Julkisia tiloja koskevat määrätyt lait ja järjestyssäännöt, ja pahennuksen aiheuttaminen julkisella paikalla on rikos, Souri kysyi kirjoituksessaan. Penttilä itse sanoi MTV Uutisille, että bussi ei riko lakia.

Pahennus avainsana

MTV Uutiset kysyi asiasta rikosoikeuden emeritusprofessorilta Matti Tolvaselta. Hän sanoo tapauksen olevan mielenkiintoinen ja sellainen, jota ei ole vastaavaa aiemmin pitkän uransa aikana nähnyt.

Suomen rikoslaissa on pykälä sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta. Siinä olennaista on, että teko aiheuttaa pahennusta.

Tolvasen mukaan tyypillisiä tapauksia ovat itsensäpaljastamiset ja tietynlainen alasti esiintyminen.

– On ollut tapauksia, että joku on alastomana parvekkeella pitänyt tanssiesitystä, ja se on sitten tulkittu sellaiseksi, että siinä on seksuaalinen viritys tanssissa mukana, ja sitä kautta tulee tämä sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen, Tolvanen toteaa.

Sukupuoliyhteys julkisella paikalla täyttää niin ikään rikoksen tunnusmerkistön, mistä päästäänkin kysymykseen, voisiko Penttilä rikkoa lakia, jos harrastaisi seksiä bussin sisällä julkisella paikalla, vaikka sanoikin MTV Uutisille, että ei aio niin tehdä.

Ei voisi, Tolvanen sanoo.

– Jos ajoneuvossa harjoittaa seksiä niin, että se ei yleisölle näy, niin ei se kyllä tunnusmerkistöä silloin täytä.

Eli vaikka bussi heiluisi keskellä Helsinkiä, kyseessä ei ole rikos, jos aktia ei silmällä näe.

Entä kyseenalainen markkinointi?

Kinkkisemmäksi tilanne menee toisen rikospykälän, sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinoinnin kanssa. Pykälällä yritetään suojella erityisesti alle 15-vuotiaita pornograafiselta materiaalilta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointiin voi syyllistyä myös, jos "asettaa julkisesti yleisön nähtäville, toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta".

Tolvanen huomauttaa, että tässä muotoilussa pahennuksen herättämisen kynnys, "on omiaan herättämään", on lievempi kuin sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen pykälässä.

Tämä rikos voisi täyttyä, jos Penttilän bussista kuvaamaa materiaalia levitettäisiin julkisesti ansaitsemistarkoituksessa. Penttilän tarkoituksena on kuitenkin julkaista bussista tehty materiaali vain täysi-ikäisille tilaajilleen.

Myöskään bussin kylkeen teipatut vähäpukeiset kuvat Penttilästä eivät Tolvasen arvion mukaan riitä kummankaan siveellisyyspykälän tunnusmerkistön täyttymiseen.