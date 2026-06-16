Kohubussi koettelee mauttomuuden rajoja, mutta tuskin rikkoo lakia, arvioi emeritusprofessori.
Onlyfans-tähti Susanna Penttilä, 53, on herättänyt kuohuntaa ja paheksuntaa uudella Bangbus-tempauksellaan. Penttilä markkinoi aikuisviihdesisältöjään pakettiautolla, jonka kylkeen on teipattu hänen vähäpukeisia kuviaan.
Penttilä kertoi aiemmin Iltalehden haastattelussa, että tarkoituksena on saada autoon alle kolmekymppisiä miehiä ja kuvata heidän kanssaan materiaalia.
Maanantaina MTV Uutisten haastattelussa Penttilä täsmensi, että aivan kenen tahansa kanssa hän ei materiaalia kuvaisi, eikä sitä ainakaan tehtäisi julkisella paikalla.
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Moni ehti kuitenkin kysyä kysymyksen: voiko Penttilän seksibussi rikkoa lakia?
Tämä kysymys heräsi myös bussihanketta kritisoineen taiteilijan Katariina Sourin laajalle levinneessä Facebook-kirjoituksessa.
– Voidaan myös kysyä, onko pornobussin parkkeeraaminen julkiselle paikalle laillista. Julkisia tiloja koskevat määrätyt lait ja järjestyssäännöt, ja pahennuksen aiheuttaminen julkisella paikalla on rikos, Souri kysyi kirjoituksessaan.
Penttilä itse sanoi MTV Uutisille, että bussi ei riko lakia.