Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa Suvivirsi-asiassa.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa kaksi ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa Suvivirren laulamisesta koulun kevätjuhlassa.
Lue myös: Suvivirsi-kohu johtaa muutoksiin: Espoon koulujen kevätjuhliin uusi ohjeistus
Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
1:17Katso video: Tästä suvivirsi-kohussa on kyse.