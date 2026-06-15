Äärijärjestö Hizbollah kertoo tulittaneensa Libanonissa olevia Israelin joukkoja raketeilla ja drooneilla.
Hizbollahin mukaan Israelin joukot olivat pyrkineet etenemään eteläisessä Libanonissa. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Maanantaina kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, varapresidentti J. D. Vance ja Iranin parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf allekirjoittivat sähköisesti aiesopimuksen Lähi-idän sodan lopettamisesta.
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Aiesopimuksen vaikein kysymys on juuri Libanon, jossa sotaa Iranin aseistamaa Hizbollahia vastaan käyvä Israel ilmoitti heti, että sopimus ei vaikuta sen sotaoperaatioon Etelä-Libanonissa.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa niin kauan kuin siihen on tarvetta.
Juttua päivitetty kello 22.07 Netanjahun kommentilla.