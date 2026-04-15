Asumisyksiköissä on tapahtunut viime vuosina useita väkivalta- ja henkirikoksia, joita MTV listasi tähän juttuun. Tuorein väkivallanteko tapahtui lauantaina Turussa.
Poliisi vaati 34-vuotiasta naista vangittavaksi taposta. Epäilty henkirikos tapahtui Turun Ruissalontiellä lauantaina.
Esperi Care on kertonut, että henkirikos tapahtui sen ylläpitämässä asumisyksikössä Ratamossa. Yksikkö tarjoaa asumispalveluja aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
Poliisi on kertonut saaneensa lauantaina puolenpäivän aikaan tehtävän yksityisasuntoon, jossa nainen ja mies riitelivät keskenään. Poliisi löysi asunnosta vakavasti loukkaantuneen miehen.
– Naisen epäillään puukottaneen riidan vastapuolta useita kertoja. Ensihoidon elvytyksestä huolimatta uhri menehtyi saamiinsa vammoihin, kertoo tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Poliisi otti naisen kiinni teon jälkeen. Poliisin mukaan teosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee taposta epäillyn naisen vangitsemista keskiviikkona kello 9.30. MTV:n tietojen mukaan teosta epäillyllä naisella ei ole rikoshistoriaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Viime vuosien aikana erilaisissa asumispalveluyksiköissä on tapahtunut lukuisia väkivalta- ja henkirikoksia. Kaikkiaan 2020-luvun asuntolahyökkäyksissä on loukkaantunut ainakin neljä ja kuollut seitsemän ihmistä.
Tässä jutussa listataan tapauksia tuoreimmasta alkaen.
Viime marraskuun lopussa päihdekuntoutujien asumisyksikössä Porissa tapahtui puukotus. 50-vuotias mies löi toista miestä teräaseella asukkaiden tupakointipaikkana toimineella parvekkeella.
Uhri loukkaantui väkivallanteossa vakavasti ja tarvitsi sairaalahoitoa.
Syyttäjä vaati puukottajalle rangaistusta tapon yrityksestä. Tuomiota tapahtumasta ei ole annettu, sillä oikeus määräsi tekijän mielentilatutkimukseen, joka on edelleen kesken.
Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä Nokialla, Esperi-koti Viholassa, tapahtui joulukuussa 2023 henkirikos.
Asuntolan samalla käytävällä asuneet miehet lähtivät molemmat käymään samaan aikaan tupakalla. Sieltä palatessaan 29-vuotias mies hyökkäsi yhtäkkiä takaapäin 37-vuotiaan miehen kimppuun.
Ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta nuorempi mies löi nyrkillä uhriaan kasvoihin ja kaatoi tämän lattialle. Sitten hän iski asuntolan toista asukasta neljä kertaa veitsellä kaulaan ja hartian seudulle.
Uhri kuoli tapahtumapaikalle. Puukottaja todettiin syyntakeettomaksi.
Vain reilua kuukautta aiemmin, eli lokakuussa 2023, Tampereella oli tapahtunut järkyttävä henkirikos Pispalan valtatiellä sijaitsevassa Alfakuntoutuksen tukiasumisyksikössä. Paikka on tarkoitettu päihdekuntoutujille ja tekijä sekä uhri asuivat siellä samassa asunnossa.
31-vuotias mies tappoi 25-vuotiaan miesystävänsä erittäin raakaa väkivaltaa käyttäen. Uhri oli nukkumassa sängyssä alasti, kun mies hyökkäsi hänen kimppuunsa.
Mies löi kihlattuaan yhteensä noin 90 kertaa mattoveitsellä, kuorimaveitsellä ja jakkaralla. Lisäksi hän kuristi kumppaniaan.
Teon motiivina oli mustasukkaisuus, tekijä uskoi kumppaninsa pettävän häntä.
Pirkanmaan käräjäoikeus ja myöhemmin Turun hovioikeus katsoivat teon murhaksi. Toni Tapani Kangas sai elinkautisen vankeusrangaistuksen.
Huhtikuussa 2022 Tampereella sijaitsevassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä tapahtui järkyttävä väkivallanteko. Yksikkö sijaitsee Pispalan valtatiellä ja on sama paikka, jossa reilua vuotta myöhemmin tapahtui hirvittävä murha.
Asumisyksikössä asuvan miesuhrin törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta sai tuomion 44-vuotias mies. Hänet tuomittiin kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen.
Uhri pakotettiin riisumaan alasti ja hänet teljettiin useiksi tunneiksi asunnon wc-tiloihin. Uhria lyötiin pajavasaran avulla terävällä piikillä jalkoihin ja varpaisiin. Yksi uhrin varpaista jouduttiin amputoimaan vammojen takia.
Lisäksi neljä muuta miestä sai tuomion varkaudesta, sillä he murtautuivat väkivallan aikana uhrin asuntoon ja veivät sieltä television.
Selvittämätön asuntolapuukotus
Elokuussa 2022 Helsingin Kalliossa sijaitsevasta päihdeasuntolasta löytyi kuolleena 61-vuotias mies. Rollaattorilla kulkeva pienikokoinen mies oli tapettu kuudella puukoniskulla.