Halkosurma, vasaramurha ja yli sata iskua saksilla – tällaisia henkirikoksia asumisyksiköissä on tehty

Julkaistu 37 minuuttia sitten

Asumisyksiköissä on tapahtunut viime vuosina useita väkivalta- ja henkirikoksia, joita MTV listasi tähän juttuun. Tuorein väkivallanteko tapahtui lauantaina Turussa. Poliisi vaati 34-vuotiasta naista vangittavaksi taposta. Epäilty henkirikos tapahtui Turun Ruissalontiellä lauantaina. Esperi Care on kertonut, että henkirikos tapahtui sen ylläpitämässä asumisyksikössä Ratamossa. Yksikkö tarjoaa asumispalveluja aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Poliisi on kertonut saaneensa lauantaina puolenpäivän aikaan tehtävän yksityisasuntoon, jossa nainen ja mies riitelivät keskenään. Poliisi löysi asunnosta vakavasti loukkaantuneen miehen. – Naisen epäillään puukottaneen riidan vastapuolta useita kertoja. Ensihoidon elvytyksestä huolimatta uhri menehtyi saamiinsa vammoihin, kertoo tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Poliisi otti naisen kiinni teon jälkeen. Poliisin mukaan teosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee taposta epäillyn naisen vangitsemista keskiviikkona kello 9.30. MTV:n tietojen mukaan teosta epäillyllä naisella ei ole rikoshistoriaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Lue myös: Poliisi esittää 34-vuotiasta naista vangittavaksi henkirikoksesta Turussa Porin parvekepuukotus Viime vuosien aikana erilaisissa asumispalveluyksiköissä on tapahtunut lukuisia väkivalta- ja henkirikoksia. Kaikkiaan 2020-luvun asuntolahyökkäyksissä on loukkaantunut ainakin neljä ja kuollut seitsemän ihmistä. Tässä jutussa listataan tapauksia tuoreimmasta alkaen. Viime marraskuun lopussa päihdekuntoutujien asumisyksikössä Porissa tapahtui puukotus. 50-vuotias mies löi toista miestä teräaseella asukkaiden tupakointipaikkana toimineella parvekkeella. Uhri loukkaantui väkivallanteossa vakavasti ja tarvitsi sairaalahoitoa. Syyttäjä vaati puukottajalle rangaistusta tapon yrityksestä. Tuomiota tapahtumasta ei ole annettu, sillä oikeus määräsi tekijän mielentilatutkimukseen, joka on edelleen kesken.

Nokian syyntakeeton tappaja

Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä Nokialla, Esperi-koti Viholassa, tapahtui joulukuussa 2023 henkirikos.

Asuntolan samalla käytävällä asuneet miehet lähtivät molemmat käymään samaan aikaan tupakalla. Sieltä palatessaan 29-vuotias mies hyökkäsi yhtäkkiä takaapäin 37-vuotiaan miehen kimppuun.

Ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta nuorempi mies löi nyrkillä uhriaan kasvoihin ja kaatoi tämän lattialle. Sitten hän iski asuntolan toista asukasta neljä kertaa veitsellä kaulaan ja hartian seudulle.

Uhri kuoli tapahtumapaikalle. Puukottaja todettiin syyntakeettomaksi.

Kammottava murha Tampereella

Vain reilua kuukautta aiemmin, eli lokakuussa 2023, Tampereella oli tapahtunut järkyttävä henkirikos Pispalan valtatiellä sijaitsevassa Alfakuntoutuksen tukiasumisyksikössä. Paikka on tarkoitettu päihdekuntoutujille ja tekijä sekä uhri asuivat siellä samassa asunnossa.

31-vuotias mies tappoi 25-vuotiaan miesystävänsä erittäin raakaa väkivaltaa käyttäen. Uhri oli nukkumassa sängyssä alasti, kun mies hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Mies löi kihlattuaan yhteensä noin 90 kertaa mattoveitsellä, kuorimaveitsellä ja jakkaralla. Lisäksi hän kuristi kumppaniaan.

Teon motiivina oli mustasukkaisuus, tekijä uskoi kumppaninsa pettävän häntä.

Pirkanmaan käräjäoikeus ja myöhemmin Turun hovioikeus katsoivat teon murhaksi. Toni Tapani Kangas sai elinkautisen vankeusrangaistuksen.

16-vuotias puukotti

Espoon Viherlaakson nuorten asumisyksikössä tapahtui toukokuussa 2023 alaikäisten välinen puukotus.

Tilanne alkoi useiden nuorten välisenä riitana, jonka aikana 16-vuotias puukotti toista 16-vuotiasta. Uhri sai puukotuksessa vakavat vammat.

Poliisi tutki tekoa tapon yrityksenä.

Vasaramäen vasaramurha

Kesäkuussa 2022 Turun Vasaramäessä sijaitsevassa mielenterveyskuntoutujien palveluasumisyksikössä asukas surmasi toisen asukkaan.

Uhriksi joutunut nainen oli nukkumassa, kun 51-vuotias mies tappoi hänet hakkaamalla vasaralla päähän useita kertoja. Uhri ja tekijä asuivat eri rakennuksissa.

Oikeuden asiakirjojen mukaan uhri oli velkaa miehelle ja muuttamassa hoitokodista muualle.

Raa’an väkivallantekonsa jälkeen mies palasi omaan huoneeseensa, soitti yöhoitajalle ja kertoi tälle koko jutun vasaraa esitellen.

Uhri kuljetettiin vakavasti loukkaantuneena sairaalaan, jossa hän kuoli vammoihinsa kolme kuukautta myöhemmin.

Oikeus katsoi teon murhaksi. Mies määrättiin tahdon vastaiseen hoitoon, sillä hänet todettiin syyntakeettomaksi.

Raaka pahoinpitely

Huhtikuussa 2022 Tampereella sijaitsevassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikössä tapahtui järkyttävä väkivallanteko. Yksikkö sijaitsee Pispalan valtatiellä ja on sama paikka, jossa reilua vuotta myöhemmin tapahtui hirvittävä murha.

Asumisyksikössä asuvan miesuhrin törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta sai tuomion 44-vuotias mies. Hänet tuomittiin kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Uhri pakotettiin riisumaan alasti ja hänet teljettiin useiksi tunneiksi asunnon wc-tiloihin. Uhria lyötiin pajavasaran avulla terävällä piikillä jalkoihin ja varpaisiin. Yksi uhrin varpaista jouduttiin amputoimaan vammojen takia.

Lisäksi neljä muuta miestä sai tuomion varkaudesta, sillä he murtautuivat väkivallan aikana uhrin asuntoon ja veivät sieltä television.

Selvittämätön asuntolapuukotus

Elokuussa 2022 Helsingin Kalliossa sijaitsevasta päihdeasuntolasta löytyi kuolleena 61-vuotias mies. Rollaattorilla kulkeva pienikokoinen mies oli tapettu kuudella puukoniskulla.

Lue juttu tapauksesta: Kumpi surmasi rollaattorimiehen kuudella puukoniskulla? Näillä selityksillä kylmäverinen tappaja välttyi tuomiolta

Uhrin elämässä päihteet olivat näytelleet pääroolia pitkään. Kuollessaan hän oli 2,5 promillen humalassa.

Poliisi epäili teosta kahta miestä, jotka olivat juuri vierailleet uhrin luona. Epäillyt olivat syntyneet vuosina 1959 ja 1977.

Varmaa oli, että uhri oli surmattu. Todennäköisesti henkirikoksen oli tehnyt jompikumpi poliisin epäilemistä miehistä.

Juttu ei kuitenkaan koskaan edennyt syytteeseen saakka, sillä poliisi ei saanut riittävästi näyttöä epäiltyjä vastaan.

Halkosurma ja sata lyöntiä

Syyskuussa 2021 vanhusten hoivayksikössä Turussa kuoli 95-vuotias nainen ja loukkaantui toinen vanhus. Syynä oli saman laitoksen miesasukkaan väkivaltainen hyökkäys heidän kimppuunsa.

Kurjenmäkikoti 2:ssa tapahtuneessa väkivallanteossa syyntakeeton vanha mies hakkasi kahta muuta yksikön asukasta halolla.

Hyökkääjä menehtyi itsekin myöhemmin.

Maaliskuussa 2021 Helsingin Kalliossa sijaitsevassa päihdekuntoutujien asuntolassa tapahtui raaka murha.

39-vuotias mies tappoi toisen miehen lyömällä ja viiltävällä tätä veitsellä, haarukalla ja saksilla yli sata kertaa. Väkivalta kohdistui uhrin päähän ja eri puolille vartaloa.

Tekonsa tehtyään mies poistui asunnosta ja jätti uhrin makaamaan asunnon lattialle.

Oikeus tuomitsi Kauko Olavi Konttisen murhasta elinkautiseen vankeuteen.

MTV listasi asumisyksiköiden tuoreimmat henkirikokset | MTV Uutiset