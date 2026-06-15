Espanja kohtasi jalkapallon miesten MM-kisojen avausottelussaan debytantti Kap Verden. Ottelussa koettiin todellinen sensaatio, kun Kap Verde ylsi 0-0-tasapeliin yhtä suurinta suosikkia Espanjaa vastaan.
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Kap Verdelle piste oli maan historian ensimmäinen. Joukkueen suurimmaksi sankariksi nousi maalivahti Vozinha, 40, joka otti lukuisia huippupelastuksia. Espanja oli ottelussa selvästi tilastossa edellä. Se vei laukaukset 27-6, maalia kohti 7-1 ja pallonhallinnan 74-prosenttisesti.
Sensaatiosta kertoo myös se, että Transfermarktin mukaan Espanjan joukkueen arvo on MM-kisojen kolmanneksi suurin 1,22 miljardilla eurolla. Kap Verde löytyy tilaston peräpäästä. Sillä on arvoa 54,5 miljoonaa euroa.
Espanjan ja Kap Verden lohkossa pelaavat Uruguay ja Saudi-Arabia, jotka kohtaavat tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa kello 1.
Katso pääkuvan videolta Kap Verden Vozinhan pelastuksia.