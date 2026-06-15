Näin Espanjassa reagoitiin MM-fiaskoon

– Meiltä puuttui pallotempoa ja raikkautta, mutta kun pallo ei halua mennä maaliin, se ei mene. Meillä oli laukauksia, tilaisuuksia ja tahtoa ratkaista ottelu nopeasti. Tiedämme, että tämä on erittäin vaikeaa ja että voitto täällä maksaa paljon, De la Fuente sanoi.