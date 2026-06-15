Espanja hallitsi selvästi ottelua, mutta maalinteko ontui. Sitä edesauttoi Kap Verden 40-vuotiaan maalivahdin Vozinhan loistokkaat otteet. Espanjalaislehdet latasivat kovaa kriitikkiä maan suoritukselle.
– Espanja nosti Kap Verden kartalle. Avausottelun aiheuttama valtava pettymys on nyt käsiteltävä pukuhuoneessa. Tasapeli tuntuu katastrofilta, pettymykseltä. Se oli sellainen ottelu, joka hermostuttaa faneja, koska mitään odotettua ei näkynyt kentällä, Marca kirjoitti.
– Ideaton Espanjan hämmästyttävä fiasko lohkon heikointa joukkuetta vastaan, El Mundo totesi.
Päävalmentaja Luis De la Fuente kertoi AS-lehden mukaan olevansa pettynyt joukkueensa suoritukseen.
– Meiltä puuttui pallotempoa ja raikkautta, mutta kun pallo ei halua mennä maaliin, se ei mene. Meillä oli laukauksia, tilaisuuksia ja tahtoa ratkaista ottelu nopeasti. Tiedämme, että tämä on erittäin vaikeaa ja että voitto täällä maksaa paljon, De la Fuente sanoi.
Espanja kohtaa vielä alkulohkossa Uruguayn ja Saudi-Arabian.
Katso pääkuvan videolta Espanjan maalintekopaikkoja.