Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.
Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa.
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Netanjahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.