Kap Verde järisytti jalkapallomaailmaa, kun se ylsi 0-0-tasapeliin yhtä miesten MM-kisojen ennakkosuosikkia vastaan. Sosiaalisessa mediassa nähtiin myös hurja ilmiö.
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Espanja vei selvästi peliä, mutta ei onnistunut maalinteossa. Kap Verden suureksi sankariksi nousi maalivahti Vozinha, joka otti suuria pelastuksia ottelun aikana. Tasapelipiste oli Kap Verdelle sen maan historian ensimmäinen.
Sensaatio näkyi myös sosiaalisessa mediassa. Vozinhalla oli ennen ottelua Instagramissa alle 50 000 seuraajaa, mutta alle tunti pelin päättymisen jälkeen lukema oli kasvanut jo 1,6 miljoonaan. Sitä voidaan verrata Kap Verden väkilukuun, joka on puolisen miljoonaa.
Vozinhalla on nyt siis kolme kertaa kotimaansa asukasmäärän verran Instagram-seuraajia ja lukema kasvaa edelleen.
Kap Verde pelaa vielä lohkossa Uruguayta ja Saudi-Arabiaa vastaan.
Katso pääkuvan videolta Vozinhan pelastuksia.